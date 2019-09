Lösung für Altenoyther Busfirma

Altenoythe Für das in finanzielle Schieflage geratene Busunternehmen Gerhard Paul von Grönheim aus Altenoythe ist eine Nachfolgelösung erzielt worden. Zum 1. September hat die von Grönheim Personenbeförderung GmbH & Co. KG hat den Geschäftsbetrieb übernommen. Neuer Geschäftsführer ist Patrick von Grönheim. Alle noch 86 beschäftigten Mitarbeiter wurden übernommen. Das teilte der Insolvenzverwalter Dr. Christian Kaufmann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH mit. Die Verträge seien bereits unterzeichnet, für die rechtswirksame Übernahme sei allerdings noch die Zustimmung der Gläubigerversammlung erforderlich; diese findet im Oktober statt.

Am 1. September hatte derweil das Amtsgericht Cloppenburg das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Busunternehmers Gerhard Paul von Grönheim eröffnet. Dieser führte den Betrieb als Einzelunternehmen im Gewerbepark Pirgo und beschäftigte bei Antragstellung 96 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Zehn Mitarbeiter haben nach Angaben von Kaufmann das Unternehmen in den vergangenen Wochen auf eigenen Wunsch verlassen.

Das Busunternehmen ist überwiegend auf die Personenbeförderung in karitativen und sozialen Bereichen ausgerichtet; mit 53 Fahrzeugen werden täglich bis zu 500 beeinträchtigte Kinder und Jugendliche zur Schule oder ähnlichen Einrichtungen gefahren. „Wir möchten den Eltern versichern, dass wir alle Kinder auch in Zukunft stets sicher und zuverlässig zu ihren Einrichtungen befördern werden“, teilte der neue Geschäftsführer mit.