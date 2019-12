Altenoythe Für Franz-Josef Sprock ist das nicht nachzuvollziehen. Der Altenoyther Landwirt weiß, dass es schwarze Schafe unter den Landwirten gibt, die zu viel düngen. Zu hohe Nitratbelastungen sind die Folge. Nicht nachzuvollziehen ist für ihn aber die Ausweisung der „roten Gebiete“. In einem solchen roten Gebiet liegt auch das Gebiet an der Kreuzung Buchweizendamm/Zu den Kämpen.

Dass mit der Ausweisung der roten Gebiete, auf denen künftig wohl deutlich weniger gedüngt werden darf, etwas nicht stimmen kann, davon sind die Landwirte überzeugt. Und ihrer Meinung nach beweist das die Grundwassermessstelle des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NWLKN. Heinz Alberding, Vorstandsmitglied des Altenoyther Ortslandvolkes, hat die Messergebnisse aus der Messstelle direkt im Kreuzungsbereich dabei: 1978 eingerichtet, wurde letztmalig 2010 hier eine Probe gezogen, die in die Statistik eingeflossen ist. 0,4 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser weist die Messstelle aus. Gleiche Werte für die Jahre 2006, 2005 und 2004. 1999 wurden 1,77 Milligramm Nitrat gemessen – all diese Daten sind aber meilenweit entfernt vom gesetzlichen Grenzwert von 50 Milligramm.

„Die Ausweisung der Kulisse ist zu pauschal und zu weitläufig“, kritisiert auch Bernhard Suilmann, wohl wissend, dass rund 30 Parameter für die Ausweisung der Gebietskulisse herangezogen würden – unter anderem die Fließrichtung des Grundwassers. Der Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg kündigt harte Gegenwehr an. „Wir bereiten auch schon Normenkontrollklagen vor“, informiert Suilmann die rund 50 Landwirte, die sich zum Zeichen des Protestes an der Kreuzung versammelt hatten.

Er fordert vor allem, dass Gebiete, die in die Kulisse aufgenommen worden sind, bei geringer Belastung auch wieder herausgenommen werden können. Der Kreislandvolkverband hat ein hydrogeologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter soll die Messstellen ob ihrer Funktionalität überprüfen. Zudem soll festgestellt werden, ob die Systematik schlüssig ist und die Anlagen richtig gewartet werden. Genau hier vermutet der Kreislandvolkverband Defizite. Das Gutachten, dem sich mittlerweile 20 Kreislandvolkverbände angeschlossen haben, soll im Februar/März fertig sein. Die Ergebnisse daraus sollen der Politik vorgelegt werden und dann auch in die Entscheidungsfindung einfließen.

„Wir halten das Vorgehen für unverhältnismäßig und rechtswidrig“, schimpft Suilmann. Denn wenn es Einschränkungen für die Bewirtschaftung der Äcker für Landwirte gebe – und das wird nach Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung der Fall sein –, dann muss „das auch Hand und Fuß haben“, so Suilmann.