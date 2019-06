Barßel /Augustfehn Wer von Barßel aus einen Zug erreichen will hat jetzt jede Stunde die Chance dazu. Neben der Buslinie zum Bahnhof nach Ocholt gibt es seit dem 1. Juni nun auch die neu geschaffene Bus-Verbindung von Barßel zum Bahnhof nach Augustfehn. Hierfür wurde die Linie S90, die von Cloppenburg über Friesoythe und das Saterland nach Barßel führte bis zur Bahnhaltestelle nach Augustfehn verlängert.

„Diese neue Buslinie fährt vom ZOB in Barßel aus alle zwei Stunden nach Augustfehn – genau zum entgegengesetzten Takt Richtung Ocholt. Ebenfalls sind die Abfahrtszeiten an die Zugzeiten angepasst. Wer von Barßel aus mit dem Bus fährt hat in Augustfehn genügend Zeit, um zum Beispiel den IC über Oldenburg, Bremen und Hannover nach Leipzig zu bekommen“, sagte Marco Janßen vom Busunternehmen Wilhelm Janßen aus Ramsloh, die die neue Linie bedienen. Zusammen mit Bürgermeister Nils Anhuth, Apens Bürgermeister Matthias Huber und Erster Kreisrat Neidhard Varnhorn wurde die neue Linie von Janßen eingeweiht. „Das ist ein wichtiger Schritt für den Nahverkehr im Nordkreis. Mit der Erweiterung der Linie nach Augustfehn haben wir auf die Signale aus Barßel im Zusammenhang mit dem Rufbussystem reagiert und so eine perfekte Ergänzung hierfür gefunden“, sagte Varnhorn. Dem konnte sich Bürgermeister Nils Anhuth nur anschließen. „Das Rufbus-System sah bisher nur eine Anbindung an einen Bahnhof im Kreisgebiet an – das entspricht dem Reiseverhalten der Barßeler Bürger aber nicht. Mit dieser Buslinie haben wir den wichtigen Anschluss an den Bahnhof in Augustfehn“, so Anhuth.

Abfahrtszeiten und Kosten Die Linie S90 fährt in der Regel alle zwei Stunden von Cloppenburg über Friesoythe, Saterland und Barßel nach Augustfehn und umgekehrt. In Barßel beginnen die Abfahrtszeiten Richtung Augustfehn montags bis samstags ab 6.23 Uhr. Danach fährt immer im Zwei-Stunden-Takt ein Bus zum Bahnhof nach Augustfehn (8.24, 10.29, 12.29, 14.29 Uhr ..) Ab Augustfehn findet die erste Fahrt am Tag um 6.35 Uhr statt. Ab 9.10 Uhr beginnt der Zwei-Stunden-Takt (11.10, 13.10 Uhr usw.). Die Verbindung wird montags bis freitags acht Mal und samstags sechs Mal angeboten. An Sonn- und Feiertagen findet kein Betrieb statt. Eine Fahrt von Barßel nach Augustfehn kostet 1,95 Euro. Wer von Augustfehn über Barßel nach Friesoythe fährt muss 5,05 Euro zahlen – nach Cloppenburg sind es dann 9,40 Euro. Den gesamten Fahrplan finden Sie unter sbv-janssen.de

Auch Apens Bürgermeiser Matthias Huber freut sich über die neue Anbindung. „Es ist wichtig, dass die Gemeinden in Randlagen gut vernetzt sind und über die Grenze der Gebietskörperschaften eine gute Verbindung herrscht. Viele Aper oder Augustfehner fahren oft nach Barßel oder Friesoythe. Und die Barßeler können von hieraus auch mit dem Bus nach Apen und Westerstede weiterfahren“, sagte Huber. Weiterhin wies der Aper Rathaus-Chef darauf hin, dass bis 2021 der Bahnhof in Augustfehn komplett saniert und barrierefrei ausgebaut wird.

