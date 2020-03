Barßeler Mühle: Maschinenantrieb für das Mahlwerk?

Barßel Das Mühlenteam des Bürger- und Heimatvereins Barßel hat sich ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Der Antrieb im Maschinenhaus soll wieder gängig gemacht werden. Nach dem Winter treffen sich die ehrenamtlichen Mühlenhelfer wieder regelmäßig montags. Aber eine richtige Winterpause haben Hans-Wolfraum Thieben, Franz Cloer, Karl-Heinz Schleunes, Hinrich Grüßing und Johannes Sobing nicht eingelegt.

Seit etwa fünf Jahren wird das Wahrzeichen von Barßel vom Mühlenteam betreut. In dieser Zeit wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen und letztlich damit auch die Windmühle vor dem Zerfall gerettet. So wurden beispielsweise die Flügel renoviert und der Wellenkopf neu gestrichen. Wind- und Sturmbretter sowie die Haus- und Feldruten von zwei Mühlenflügeln mit einer Gesamtlänge von 23,80 Meter erneuert. „Um nur einige wichtige Arbeiten zu nennen“, sagt der freiwillige Müller Franz Cloer. Weil das Mühlenbauwerk so alt ist, sind immer wieder Renovierungsarbeiten und Reparaturen nötig.

Nun machen sich die Mühlenhelfer wieder an das „gehende Werk“, wie es in der Fachsprache heißt. Bis jedoch der Antrieb im Maschinenhaus wieder läuft, bedarf es noch einiger Arbeit. Ursprünglich führte eine Welle vom Maschinenhaus in das Innere der Windmühle. Der Müller konnte so früher auch sein Getreide mahlen, wenn in Barßel der Wind einmal nicht blies: 1905 stand dafür eine Dampfmaschine bereit.

Zahnlücken schließen

„Wir möchten das der Bevölkerung und Mühlenfreunden wieder nahe bringen. Es wartet eine Menge Arbeit auf uns“, sagt Cloer. Doch dafür müssen die Kammräder (umgangssprachlich: die Zahnräder) völlig überholt werden. Die „Zähne“, die kammartig herausstehen, bestehen aus Weißbuche. Allerdings gibt es derzeit große Zahnlücken: „Beim Königsrad fehlen etwa 196 Zähne. Insgesamt sind 410 Zähne zu ersetzen. Die müssen wir alle in Handarbeit einzeln fertigen. Aber das schaffen wir schon“, sagt Karl-Heinz Schleunes.

Mit den ersten waren Sonnenstrahlen des Jahres sind die Helfer zunächst an die Einzäunung der Mühle gegangen. „Die muss dringend erneuert werden“, sagt Sobing. Die ersten Pfähle und Bretter sind schon geschnitten.

Das Mühlenteam kümmern sich um die Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten sowie Führungen und Veranstaltungen rund um die alte Windmühle und seit diesem Jahr auch um die Vorbereitung des dortigen Trauzimmers. Auch für 2020 hat das Team wieder viel geplant. Vor allem der Mühlentag am Pfingstmontag, 1. Juni, wird mit einer besonderen Veranstaltung gefeiert.

Bereit für Mühlentag

Anlässlich des 150. Geburtstags der Mühle in Scharrel fährt an diesem Tag eine Museumseisenbahn im Pendelverkehr zwischen Barßel und Scharrel, so dass sich die Besucher beide Mühlen ansehen können. Am Pfingstmontag hat die Barßeler Mühle von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dann soll es dort auch Kaffee, Tee und Kuchen geben, trotz der Schließung des Mühlenrestaurants. „Hier sind wir im Gespräch mit dem Landfrauenverein Barßel“, so Cloer.

Eine klare Absage erteilt Franz Cloer der Idee, im Maschinenhaus ein Bio- oder Eine-Welt-Laden einzurichten. Das Maschinenhaus gehört zur Mühle, stellt der gelernte Bäcker klar.