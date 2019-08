Barßel /Barßelermoor Die Nachfrage ist groß: Immer mehr Menschen suchen in Barßel ein Baugrundstück. Um dieser Entwicklung nachzukommen, will die Gemeinde Barßel jetzt auf einer Fläche von 9,45 Hektar das neue Bebauungsgebiet „Barßelermoor – westlich der Westmarkstraße“ auf den Weg bringen. Insgesamt sollen dort 85 Bauplätze entstehen.

Mit der Thematik hat sich auch der Ausschuss für Wirtschaft, Planung und Umwelt der Gemeinde Barßel in seiner jüngsten Sitzung befasst. „Der Bedarf ist hoch. Fast täglich erreichen uns Nachfragen“, sagte Bauamtsleiter Hans Schulte, der auf der Sitzung über den aktuellen Planungsstand informierte. Noch wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt – in Zukunft sollen dort Wohngrundstücke ab 500 Quadratmeter Größe entstehen.

Wann genau mit der Fertigstellung der Planung und letztendlich mit dem Baustart in diesem Gebiet gerechnet werden kann, wollte CDU-Ratsherr Jan Block wissen. „Der Baubeginn für Grundstückseigentümer kann nach jetzigem Stand der Planungen frühestens Ende 2020 beginnen“, sagte Schulte.

Bedenken wegen der Tierwelt in diesem Gebiet äußerte Annegret Meyer von der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne auf der Sitzung. „Ich mache mir Sorgen um das Kiebitzpaar, das dort gebrütet hat“, so Meyer. Schulte verwies dabei aber auf Ausgleichsflächen, die bereits in Elisabethfehn geschaffen worden sind. Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, die Planungen für das Baugebiet fortzusetzen.