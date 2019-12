Barßel Digitalisierung. Ein Wort, dass aus unserer heutigen modernen Gesellschaft fast nicht mehr wegzudenken ist. Die Digitalisierung soll das Leben der Menschen einfach und schneller machen – es soll „smart“ werden. Gerade Politiker sprechen immer wieder von der Digitalisierung. Doch wie digital ist die Gemeinde Barßel aufgestellt? Was können Bürgerinnen und Bürger bereits vom heimischen PC aus erledigen und was plant die Gemeinde im neuen Rathaus anzubieten? Die NWZ hat sich einen Überblick verschafft.

Der digitale Türöffner des Rathauses in Barßel ist die gemeindeeigene Internetseite. Die Homepage der Gemeinde Barßel ist übersichtlich und nach den verschiedenen Kategorien Aktuelles, Bürgerservice, Rats- und Bürgerinfo, Wirtschaft und Wohnen, Bildung und Soziales, Touristik und Freizeit sowie Gemeinde und Geschichte aufgeteilt. „Soweit es rechtlich möglich ist, werden gemeindliche Informationen digital über die Homepage der Gemeinde Barßel zur Verfügung gestellt. Dies gilt für amtliche Bekanntmachungen ebenso wie für Dienstleistungen wie z. B. Informationen zu freien Bauplätzen. Gleiches gilt für die Informationen aus dem Ratsinformationssystem (RIS) der Gemeinde Barßel“, sagt Bürgermeister Nils Anhuth. Bewerbungen werden zum Beispiel grundsätzlich per E-Mail angenommen. „Anregungen, Kritik, Beschwerden, aber auch Lob werden ebenfalls per E-Mail angenommen“, so Anhuth weiter.

Ein Blick auf die Internetseite der Stadt Friesoythe zeigt, dass Bürger sich dort zum Beispiel per Online-Formular auf ein Bauplatz bewerben können und auch sehen können, wie hoch die Preise sind und wie viele Grundstücke in einem erschlossenen Baugebiet bereits verkauft sind. Soweit ist die Gemeinde Barßel noch nicht. Unter dem Punkt Bauplätze kann man sich aber auch informieren und telefonisch an die Verwaltung wenden.

Ab dem kommenden Jahr soll sich aber digital viel verändern im Angebot der Gemeinde Barßel. „In Zusammenarbeit mit der KDO werden ab dem Jahr 2020 die mit Blick auf das Onlinezugangsgesetz zu digitalisierenden Dienstleistungen identifiziert und sukzessive digitalisiert, sodass die betroffenen Verwaltungsleistungen und -Portale ab Ende 2022 digital angeboten werden können“, sagt der Rathaus-Chef.

Gerade im Meldeamt wird sich schon 2020 einiges ändern. Dort wird der neue Ausweisterminal „Speed Capture“ angeschafft. Diese Neuanschaffung ermöglicht Bürgern eine selbstständige Erfassung der biometrischen Daten für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen. Die biometrischen Daten (Lichtbild, Unterschrift und Fingerabdrücke) können innerhalb kürzester Zeit vom Antragsteller digital erfasst und an den zuständigen Sachbearbeiter übermittelt werden. „,Speed Capture’ ermöglicht so eine schnellere und flexiblere Bearbeitung der Ausweisanträge, erspart lange Wartezeiten und ist auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet, da sich das Gerät auf den jeweiligen Bürger anpassen lässt“, sagt Anhuth. Die Benutzerbedienung erfolgt visuell und ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Türkisch verfügbar.