Barßel An ihr neues Büro muss sich Janina Wlodarczyk nur kurz gewöhnen – der Bau des neuen Rathauses soll im kommenden Jahr beginnen. Denn ihr jetziges Domizil ist schon außergewöhnlich – sie sitzt direkt unter dem Dach des Barßeler Rathauses. Sie ist eine von vier neuen Mitarbeitern, die die Gemeinde Barßel jetzt neu eingestellt hat.

„Mit diesen vier neuen Frauen in unseren Reihen hat das noch bestehenden Rathaus seine Kapazitätsgrenze nun voll erreicht. Wir haben keinen einzigen Raum mehr frei“, sagte Bürgermeister Nils Anhuth bei der Vorstellung der neuen Kräfte. Um für alle überhaupt genug Raum zu haben, wurde auch der Sitzungssaal im Rathaus verkleinert. Eine neue Zwischenwand wurde gezogen, so dass zwei neue Büros im hinteren Teil des Sitzungssaals erstellt werden konnten. Dort tagt in den kommenden Monaten eh nur noch der Verwaltungsausschuss – für Rats- und Ausschusssitzungen wird der aktuelle Sitzungssaal aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit ohnehin nicht mehr genutzt.

„Mit dem neuen Personal werden alle Aufgabenbereiche verstärkt und wir kommen den steigenden Anforderungen an eine Kommune nach“, so Anhuth. Janina Wlodarczyk wurde eingestellt, um die Organisation der kulturellen Veranstaltungen und das Marketing zu übernehmen. „Ebenfalls soll die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vereinheitlicht und professionalisiert werden“, so Anhuth weiter. Bisher wurden diese Aufgaben von vielen verschiedenen Mitarbeitern erfüllt. Die gebürtige Barßelerin hat in verschiedenen Agenturen gearbeitet, deren Aufgabenfeld sich um Marketing und Kommunikation herum bewegte. „Ich bin motiviert und freue mich auf die neue Aufgabe“, so Wlodarczyk.

Maja Peters wird als Verstärkung in das Bauamt der Gemeinde Barßel geschickt. Die gelernte Bauzeichnerin wird vor allem die Planung der Hochbauabteilung verstärken. „Bis jetzt musste Markus Wiechmann dort als Einzelkämpfer durchhalten. Nun bekommt er kompetente Verstärkung“, so Anhuth. Peters selbst stammt aus Leer und freut sich auf die neue Aufgabe. „Bis jetzt war ich nur in der freien Wirtschaft. Bei einer Kommune zu arbeiten wird dann etwas ganz neues für mich“, so Peters.

Um alle verwaltungstechnischen Angelegenheiten im Bauamt soll sich in Zukunft Christina Klassen kümmern, um Bauamtsleiter Hans Schulte und Michael Quappe zu entlasten, und bei ihnen somit Freiraum für größere Projektaufgaben zu schaffen. Klassen stammt gebürtig aus Rhauderfehn und ist für die Gemeinde Barßel ein „Eigengewächs“. Sie hat dort ihre Ausbildung absolviert und wird nun übernommen.

Von der Gemeinde Bösel kommt Dunja Moussa nach Barßel. Dort hat sie ihre Ausbildung absolviert und ist in Barßel ab sofort im Bereich der Gemeindekasse tätig. Sie übernimmt die Aufgaben von Jacqueline Faust, die innerhalb des Hauses in eine andere Abteilung gewechselt ist. Unter anderem wird Dunja Moussa zukünftig in den Bereichen Vollstreckung, stellvertretende Kassenleitung, Veranlagung von Grundabgaben und Hundesteuern tätig sein. „Wir freuen uns über den Zuwachs und ich bin mir sicher, dass alle vier gut in die Gemeinde passen“, sagte Armin Flügge vom Personalrat der Verwaltung.