Keine Chance für Kreisel in der Ortsmitte

Barßel Es wird schwierig. Ein Umbau der zentralen Kreuzung in der Barßeler Ortsmitte wird kein einfaches Unterfangen. Darin waren sich alle Mitglieder des Ausschusses für Straßenbau und Verkehr in der Sitzung am Mittwochabend im Barßeler Rathaus einig. Einig waren sie sich auch, dass die favorisierte Lösung, die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes, nicht die optimale ist – im Gegenteil. „Der Kreisverkehr wäre die mit Abstand teuerste Lösung. Neben den sowieso schon höheren Baukosten müsste die Gemeinde auch noch Grunderwerb tätigen“, sagte Bauamtsleiter Hans Schulte in der Sitzung. Der Grund: Der Durchmesser des Kreisels muss mindestens 39,5 Meter betragen, um genehmigt zu werden, so das Planungsbüro IST aus Schortens. Dafür müsste die Gemeinde anliegende Grundstücke erwerben, wie zum Beispiel einen kleinen Teil des Parkplatzes vor dem K+K-Markt. Dort würden dann zehn bis 15 Stellplätze entfallen. „Gleichzeitig sieht das Planungsbüro für den Rad- und Fußverkehr durch einen Kreisverkehr weitere Sicherheitsrisiken. Und die Kreuzung soll ja verkehrssicherer gemacht werden“, so Schulte.

Und auch die Lösung eines kleineren Kreisels, die unter anderem die Anlieger vorschlugen, lässt sich in Barßel nicht umsetzten. Einen solchen Kreisel findet man zum Beispiel in Ramsloh. „Da hat sich die Gesetzeslage in den letzten Jahren sehr verschärft. Für so eine Art Mini-Kreisel würden wir heute keine Genehmigung mehr kriegen“, machte Schulte deutlich.

Die einzige Alternative ist die Einrichtung zusätzlicher Abbiegespuren. So sollen die Fahrspuren auf der Ammerländer Straße verbreitert und verlängert werden und auf der Lange Straße soll eine zusätzliche Linksabbiegerspur entstehen. Dort entstehen zur Zeit die längsten Rückstaus, da Fahrer vom Hafen in Richtung Harkebrügge hinter den Linksabbiegern Richtung Ammerland warten müssen. „Die Baukosten dieser Lösung belaufen sich auf ungefähr 760 000 Euro. Doch da kommt noch eine Ablösesumme an das Land hinzu, so dass wir am Ende bei 1,4 Millionen Euro ankommen“, so Schulte.

Genau diese Ablösesumme versetzte die Verwaltung und die Ausschussmitglieder in Erstaunen. „Diese Ablösesumme lässt sich nur schwer nachvollziehen. Dafür, dass die Gemeinde eine Landesstraße verkehrssicherer macht, müssen wir dafür dem Land noch Geld zahlen“, sagte Bürgermeister Nils Anhuth in der Sitzung. „Wichtig ist, dass wir die Gesamtsituation an dieser Stelle verbessern – für Auto- und Radfahrer und für Fußgänger. Diese Zwangsabgabe an das Land kann man nicht nachvollziehen“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Eveslage.

Josef Wagner, Vorsitzender der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne, schlug vor, auch die Beschilderung zu ändern, um gerade Schwerlastverkehr auf dem Weg zu Autobahn nicht durch Barßel zu führen. Dafür müsste die Landesstraße aber herabgestuft werden. „Ohne richtige Umgehungsstraße wird das aber schwierig“, so Eveslage weiter.

Einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass die Verwaltung die Planungen zum Umbau der Abbiegespuren weiter verfolgen soll. Mitaufgenommen wurde der Passus zur Prüfung einer weiteren Fahrspur im südlichen Bereich der Lange Straße. „Sicher ist auch, dass die aktuelle Situation an der Kreuzung keine Katastrophe ist. Wir würde eine B-Kreuzung zu einer A-Kreuzung umbauen. Genau deswegen müssen wir mit dem Land noch einmal über die Kosten verhandeln“, so Bürgermeister Anhuth.