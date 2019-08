Barßel Nachdem die Gemeinde Barßel das Mühlenensemble vor einigen Wochen von den bisherigen Eigentümern, der Familie Ebkens aus Lohe, übernommen hat, ist man nun auf der Suche nach der Folgenutzung des Müllerhauses. Dort war bis zur Übernahme das Restaurant „Müllerhaus“ zu Hause.

Der Pachtvertrag mit den Pächtern lief aus und wurde von der Gemeinde, die bis dato das Mühlenensemble von der Familie Ebkens gepachtet hatte, nicht verlängert. „Für das zum Mühlenensemble gehörende Müllerhaus werden wir eine Analyse zur Nutzungsmöglichkeit machen. Ich denke, wir werden ein Fachbüro hinzuziehen, um zu sehen, welche Möglichkeiten einer Nutzung unter den Gesichtspunkten des Denkmalschutzes möglich sind“, sagte Bürgermeister Nils Anhuth.

Eine Hilfe bei der Suche könnte die Diplomarbeit der Innenarchitektin Carolyn Lüken sein. Schon vor genau 25 Jahren hat die nun seit 26 Jahren in Nelson in Neuseeland lebende gebürtige Barßelerin ihre Diplomarbeit über die Nutzung des Müllerhauses geschrieben, verschiedene Zeichnungen gefertigt und dazu ein Modell entworfen. Daran erinnerte sich Lüken, als sie für mehrere Wochen wieder zu einem Heimaturlaub in Barßel war.

„Ich habe von der Folgenutzung gehört und mich an meine damalige Diplomarbeit erinnert. Die lag noch vollständig sauber verpackt auf dem Dachboden meines Elternhauses“, sagte Lüken. Diese habe sie dem Bürgermeister, den Vorsitzenden der Fraktionen im Gemeinderat sowie dem Bürger- und Heimatverein Barßel vorgestellt. Alle seien vom Konzept angetan. Sie selbst sei mehr oder weniger als Kind bei der Mühle aufgewachsen und kenne das alte Mühlensemble noch bestens. Die Mühle habe sie immer fasziniert und so sei es zur Diplomarbeit gekommen, sagte Lüken. „Das Müllerhaus lag mir immer am Herzen und ich fand es schade, dass es nicht richtig genutzt wurde“, so die 55-Jährige.

Ihr Konzept sah für das Ensemble unter anderem auch eine Gaststätte mit Bürgergemeinschaftsraum, Wohnung für den Wirt im Obergeschoss und kleine Zimmer für eine Beherbergung vor. Lüken: „Ich habe beispielsweise an die Radler der Deutschen Fehnroute gedacht. Barßel anfahren und dann dort im Müllerhaus übernachten. Ganz einfach und simpel“. Auch über einen neuen Eingangsbereich hatte sie damals schon nachgedacht.

„Wir vom Vorstand des Bürger- und Heimatvereins waren überrascht, dass Carolyn Lüken sich bereits vor 25 Jahren über eine Nutzung Gedanken gemacht hat. Davon wussten wir nichts. Ein guter Anstoß für die jetzt anstehenden Beratungen zur Folgenutzung des Müllerhauses“, sagte Vorsitzender Josef Wagner. Dem Verein liegt sehr daran, dass der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex nachhaltig gesichert wird und geklärt wird, welche Möglichkeiten für eine zukünftige Nutzung bestehen. Lükens Arbeit sei eine erste Anregung.

Wagner wünscht sich auch, dass die örtlichen Vereine und interessierte Bürger frühzeitig in die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes einbezogen werden. Ihre Diplomarbeit nebst Unterlagen möchte Lüken auf Dauer dem Bürger- und Heimatverein überlassen. Denn nun geht es erst einmal zurück nach Neuseeland.