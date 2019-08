Barßel Die Gemeinde Barßel soll weiter aufblühen. Darin sind sich alle Ratsfraktion einig. Nur wie und wo genau in Zukunft noch mehr Blühstreifen entstehen sollen, darüber gibt es wohl noch Diskussionsbedarf. Der Ausschuss für Wirtschaft, Planung und Umwelt hat sich am Montagabend im Barßeler Pfarrheim ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt.

Vorausgegangen ist der Debatte ein Antrag der CDU-Fraktion zur Bildung eines Aktionsbündnisses für die Anlegung und den Erhalt von Blühflächen in der Gemeinde Barßel. „Zurzeit ist das Thema ja brandaktuell. Das neue Aktionsbündnis soll dazu dienen, den Erfahrungsaustausch zu fördern, damit es noch mehr summt und brummt in der Gemeinde. Dafür sollen sämtlich Gruppen wie Jägerschaft oder Nabu mit ins Boot geholt werden“, sagte CDU-Ratsherr Jan Block.

Auch bei der SPD-Fraktion fand der Antrag Unterstützung. „Wir haben vor einigen Jahren schonmal einen ähnlichen Antrag gestellt. Klar ist, dass wir noch viel mehr für dieses Thema machen sollten und gerade auch die Gruppen mit einbeziehen sollten“, sagte Fraktionsvorsitzende Ursula Nüdling.

Ebenso für gut befand auch die Gruppe Bürgerfraktion/Grüne den Antrag. „Wir können den Antrag auch nur unterstützen. Wir müssen bloß auf die Nachhaltigkeit achten. Die Blühflächen sollten für mehrere Jahre und nicht nur für ein Jahr angelegt werden“, sagte Annegret Meyer.

Daraufhin nannte Bauamtsleiter Hans Schulte einigen Beispiele, wo die Gemeinde schön tätig geworden ist. „Wir haben in der vergangenen Zeit etliche Hektarflächen an Blühstreifen angelegt, zum Beispiel am Verbindungsweg zwischen Markenstraße und Schleusenstraße oder am Kurfürstendamm“, sagte Schulte, der auch das Engagement in der Bevölkerung lobte und darauf hinwies, dass es bei der Gemeinde auch kostenloses Saatgut gebe.

In einer Sitzungsunterbrechung kam dann Juli Thoben von der Nabu-Ortsgruppe Elisabethfehn zu Wort. Sie wies nochmals auf die Nachhaltigkeit hin und dass noch viel mehr Flächen angelegt werden müssten. „Gerade in den Nachbargemeinden im Ammerland werden Grünstreifen an Hauptverkehrsstraßen zu Blühstreifen ausgebaut. Das wäre doch bestimmt auch ein gutes Mittel für die Gemeinde Barßel“, so Thoben.

Bauamtsleiter Hans Schulte konnte sich das nicht so recht vorstellen. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit können wir die Seitenräume an Hauptverkehrsflächen nicht zu Blühstreifen machen“, sagte Schulte.

Das fand vor allem Waltraud Frerichs von der Bürgerfraktion schade. „Wenn die Flächen mitten im Ort wären, könnten die Bürger diese viel besser wahrnehmen“, so Frerichs.

Letztendlich einigten sich alle Ausschussmitglieder darauf, dieses Bündnis ins Leben zu rufen. Die Verwaltung wurde beauftragt, zu einem Infoabend als Vorgespräch einzuladen, der noch im Herbst dieses Jahres stattfinden soll.