Barßel Mit einem neuen Zukunftsmodell möchte die Caritas Barßel-Saterland GmbH in Barßel neuen Wohnraum für Pflegebedürftige schaffen. In einem neuen mehrgeschossigen Haus an der Ecke Friesoyther Straße/Overbergstraße sollen neben betreuten Wohneinheiten auch insgesamt zwei Pflegewohngemeinschaften entstehen.

„Heime sind eine bereits seit langem etablierte notwendige Versorgungsform. Durch unüberwindbare Strukturen sind jedoch Bereiche der Selbstbestimmtheit eingeschnitten. Eine Alternative zur notwendigen Heimunterbringung ist eine ambulante Wohngemeinschaft“, sagt Carsten Huslage, Geschäftsführer der Caritas Barßel-Saterland GmbH. Für Huslage hat die Unterbringung in einer WG viele Vorteile. „Jeder bewohnt ein eigenes Apartment, aber Küche und Wohnzimmer werden gemeinsam genutzt. Das gemeinschaftliche Leben kann Schutz vor Vereinsamung bieten und auch finanziell vorteilhaft sein. So ist der Mietpreis für den Einzelnen geringer, die Kosten für eine Haushaltshilfe können geteilt, eine Anschaffung kann getätigt werden, für die die Rente eines Einzelnen nicht gereicht hätte“, berichtet Huslage. In den zwei Wohngemeinschaften können jeweils fünf Personen einziehen – unabhängig von der Pflegestufe.

Eine der beiden WGs soll bewusst mit jüngeren Menschen besetzt werden. „Viele pflegebedürftige Personen fühlen sich zu jung fürs Seniorenheim. Hier kann eine Wohngemeinschaft ansetzen und auch jüngeren Personen ab 30 Jahren eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Die Menschen in der Wohngemeinschaft werden somit gemeinsam alt und führen eine familienähnliche Gemeinschaft“, so Huslage weiter. So sollen seiner Ansicht nach auch Familien und Angehörige entlastet werden.

Die zweite Wohngemeinschaft soll speziell demenziell erkrankten Personen ein zu Hause bieten. Dass im Obergeschoss 14 betreute Wohneinheiten entstehen sieht Huslage als weiteren Vorteil. „Bürgern aus Barßel mit einem pflegebedürftigen Partner kann durch einen Platz in der Pflege-WG und einer Anmietung einer kleineren Wohnung im darüberliegenden betreuten Wohnen, ein finanzierbares Zusammenleben ermöglicht werden“, so Huslager weiter. Die ersten Nachfragen sind bereits bei der Caritas eingegangen.

Betreut werden die Pflege-WGs von einer Präsenzkraft, die 24 Stunden vor Ort ist. „Durch die Personalpräsenzen und der Installation eines internen Notrufsystems wird ein Höchstmaß an Sicherheit geboten“, so Huslage weiter.

Bauherr und Investor des neuen Gebäude ist Harry Sassen von der Firma Baka Bau. Zurzeit wartet Sassen noch auf die finale Baugenehmigung vom Landkreis – sonst hätte der Bau noch in diesem Jahr starten können. Huslage hofft, dass das Projekt 2020 realisiert wird.