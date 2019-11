Barßel Schweres Gerät ist am Donnerstagmorgen bei der Pflegestation St. Elisabeth in Barßel vorgefahren. Mithilfe eines Krans haben dort die Arbeiten für einen neuen Anbau begonnen. „Es entsteht ein Wintergarten, der den Bewohnern und Gästen gleichzeitig auch als Café und Aufenthaltsbereich dienen soll“, sagt Carsten Huslage, Geschäftsführer der Caritas Barßel-Saterland gGmbH, zu der die Einrichtung gehört.

Der 110 Quadratmeter große Wintergarten wird im nördlichen Bereich der Einrichtung auf einen bereits bestehenden Gebäudeabschnitt aufgesetzt. Große und fast bis zum Boden reichende Fenster sollen gerade auch in der nass-kalten Jahreszeit den Bewohnern einen gemütlichen Blick in die Landschaft ermöglichen, so Huslage. Zudem soll der Raum nicht nur die Aufenthaltsfläche vergrößern, sondern den Bewohnern auch die Möglichkeit bieten, sich mit Gästen hinzusetzen oder Feste zu feiern. „Wir investieren nicht in die Platzzahl, sondern in das Wohnbefinden“, sagt der Geschäftsführer. Mit dem Anbau erhöhe sich die Lebensqualität der Bewohner. Insgesamt gebe es im Pflegebereich 42 Plätze.

Die Grundkonstruktion aus Stahl für den Anbau soll an diesem Freitag fertig sein, dann übernimmt der Dachdecker, ehe es an die Innenausstattung geht. Im kommenden Januar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Erweiterung der Einrichtung auf rund 160 000 Euro, die von der Gesellschaft getragen werden.

Die Bauarbeiten seien so geplant, dass sie den Heimbetrieb und die Bewohner nicht stören, berichtet Huslage. Zudem passe sich der Anbau an die bestehende Struktur des Gebäudes an und solle hierfür auch ein entsprechendes Dach erhalten. Das sei bei der Planung zunächst eine Herausforderung gewesen. Am Ende habe der Entwurf von Bernhard Schönhöft überzeugt, so der Geschäftsführer.

Der Anbau wird wohl nicht die letzte Erweiterung der Caritas gGmbH bleiben. Geplant sei an der Ecke Friesoyther Straße/Overbergstraße in Barßel der Bau einer Pflege-Wohngemeinschaft mit betreutem Wohnen für zehn Personen, sagt Huslage. Zudem soll die Tagespflege im ehemaligen LzO-Gebäude an der Lange Straße erweitert werden. Die 16 Plätze seien derzeit voll ausgelastet, eine Erweiterung auf 20 sei für Februar geplant. Darüber hinaus bestehe der Wunsch, auch Wohnraum für ältere Menschen in den umliegenden Ortschaften wie Harkebrügge und Elisabethfehn zu schaffen. So könnten die Bewohner in ihrem gewohnten Umfeld bleiben.