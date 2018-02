Barßel /Reekenfeld Fleisch, Süßigkeiten, Zigaretten, Alkohol, Fernsehen, Handy – alles Dinge, die in der Fastenzeit bei vielen Menschen keine Rolle mehr spielen sollen. In den nächsten 40 Tagen bis Ostern versuchen auch wieder zahlreiche Barßeler, sich in Verzicht zu üben. Doch Fasten ist nicht gleich Fasten. Das weiß Eva Büsing aus Reekenfeld, die dort eine Praxis für ganzheitliche Gesundheit und Ernährungsberatung betreibt.

Fasten planen

„Wenn man den Verzicht wirklich durchziehen will, sollte man nicht einfach losfasten. Alles sollte gut vorbereitet sein, sonst kommt schnell Frust auf und die Planungen werden über den Haufen geworfen“, sagt Büsing. Man sollte schriftlich festhalten, was genau man will. „Will man zum Beispiel auf Fleisch verzichten, sollte man versuchen durch andere Nahrung die gleichen Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen und Eiweiß aufzunehmen“, sagt die ausgebildete Psychotherapeutin und Ernährungsberaterin.

Auch der Verzicht auf Süßigkeiten ist immer noch im Trend. Doch Büsing weiß, dass so etwas vielen Leuten schwer fällt. „Bei Süßigkeitenverzicht bekommt die psychologische Komponente eine große Bedeutung. Denn dann müssen wir uns von Gewohnheiten trennen, wie zum Beispiel dem Snack abends vor dem Fernseher. Das liegt auch daran, dass Zucker ein großes Suchtpotential hat“, so Büsing, die gebürtig aus Ungarn kommt und nach dem Abitur in die Gemeinde Barßel gekommen ist. Seitdem hat sie sich mit dem Thema „Ernährung“ beschäftigt, es ist ihre Leidenschaft. „Ernährung beschäftigt den Mensch den ganzen Tag. Alle vier bis fünf Stunden hat der Mensch Hunger – dieses Gefühl muss man kontrollieren lernen“, so Büsing.

Neuer Weg: Gemüse

Wer auf Fleisch und Süßes verzichtet, kommt in der Fastenzeit nicht an Gemüse vorbei. „Guter Fleischersatz sind zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Bohnen und Kichererbsen sowie Vollkornprodukte. Es gibt zum Beispiel leckere Burger-Rezepte mit solchen eiweißhaltigen Früchten“, so Büsing. Gleichzeitig sollte man aber darauf achten, welches Gemüse gerade Saison hat. „Natürlich sind Papayas oder Ananas wunderbare Vitaminlieferanten. Doch im Winter sollte man allein der Umwelt zuliebe nicht zu viele Sachen essen, die von weit her importiert werden“, sagt Büsing. Welches Gemüse wann geerntet oder gelagert wird, ist in der Grafik dargestellt. Ebenfalls spielt bei Gemüse als Rohkost auch die Tageszeit eine Rolle. „Wer abends nur Rohkost isst, kann schnell Probleme mit der Verdauung bekommen. Rohkost, die bis 15 Uhr gegessen wird, kann noch gut verdaut werden“, so Büsing.

Doch der Freund der leichten Küche am Abend muss nicht ganz auf Gemüse verzichten. „Wenn man Gemüse andünstet oder kurz anbrät, ist das mit der Verdauung schon viel einfacher. Dann liegt alles nicht mehr so schwer im Magen“, sagt der Gesundheits-Coach aus Reekenfeld.

Heilfasten hilft weiter

Wer über die Fastenzeit hinaus weiter auf etwas verzichten möchte, dem empfiehlt Büsing das Heilfasten: „Dafür brauch man allerdings eine intensive Vorbereitung. Gerade bei chronischen Erkrankungen kann das Heilfasten sehr gut helfen.“