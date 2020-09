Soziales: Neue Anlaufstelle in Barßel für schnelle Sozialhilfe

Barßel Die Geschäftsstelle Barßel des Kreisverbandes Cloppenburg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist umgezogen – vom bisherigen Domizil an der Lange Straße an den Ellerbrocksweg 1, direkt hinter dem Rathaus. Dort haben sich die Mitarbeiter bereits eingerichtet. Ein Umzug wurde erforderlich, da das bisherige im Eigentum der Gemeinde Barßel stehende Gebäude Ende des Monats dem Erdboden gleich gemacht wird.

Umzug nach zehn Jahren

An der Lange Straße befand sich die Awo-Geschäftsstelle seit nunmehr zehn Jahren. Mit dem Umzug zog auch die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde um, denn dieses Amt hat auch schon seit einigen Jahren Awo-Geschäftsführerin Brigitte Siebum inne. „Wir fühlen uns hier mittlerweile sehr wohl und haben uns schon eingelebt. Es ist alles hell und freundlich. Auch unsere Klienten haben schon den Weg zu unserem neuen Büro gefunden. Allerdings gab es kleine Anlaufschwierigkeiten, denn das Gebäude befindet sich ein wenig abseits der Straße. Aber das ist auch nicht so schlimm. So sei es auch etwas anonymer für unsere Kunden, sagt Geschäftsführerin Siebum. „Dennoch wird sich etwas ändern, denn in den nächsten Tagen werden wir am Ellerbrocksweg ein entsprechendes Hinweisschild aufstellen.“

Für die Mitarbeiter der Barßeler Geschäftsleute wird es auch wohl nur eine Übergangslösung sein. Die Awo geht davon aus, dass man wieder an die alte Stätte zurückzieht. Zumindest dann, wenn das Rathaus und Bürgerhaus errichtet ist. Die Öffnungszeiten bleiben wie bisher bestehen. Die Wichtigkeit der Awo zeigt sich in der Bilanz. Viele Menschen geraten immer noch in Überschuldung. „Überschuldung ist ein schwieriges Thema geblieben. Betroffene trauen sich oft nicht, darüber zu sprechen. Meist gehe es mit den Betroffenen darum, sich ein Bild über das Ausmaß der Verschuldung zu verschaffen“, so Siebum. Aber auch auf anderen Feldern hilft die Awo. So in der Beratung von Kuren, Erholungsurlaub, Senioren- und Pflegeberatung. Aber auch allgemein in der Sozial- und Familienberatung.

Anwaltskanzlei dabei

Im neuen Domizil ist man allerdings nicht allein. Während die Awo ihre Geschäftsräume im Erdgeschoss hat, wird bald in das Obergeschoss die Rechtsanwaltkanzlei Dr. Bookjans & Stevens aus Friesoythe einziehen. „Wir sind in der Umzugsphase. Derzeit werden die technischen Einrichtungen geschaffen“, bestätigte Maria Stevens.