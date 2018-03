Barßel Früher Abend im September 2017. Es ist 16.15 Uhr. Die Hauptverkehrszeit und die alltägliche Rush Hour von der Arbeit nach Hause oder zum Einkaufen beginnt. Gerade jetzt entstehen an der Kreuzung Lange Straße/Ammerländer Straße in Barßel lange Wartezeiten und Staus. Das größte Hindernis: die Linksabbieger. Auf der Lange Straße müssen sich die Linksabbieger aus Richtung Hafen kommend mit den Richtung Friesoythe fahrenden Verkehrsteilnehmern einen Fahrstreifen teilen – Staus bis weit hinter die Kirche sind keine Seltenheit. Gleichzeitig kommt die Enge der Nebenanlagen hinzu. Fahrradfahrer werden auf dem Gehweg geführt – dort kommt es im Begegnungsverkehr des Öfteren zu Unfällen mit Radfahrern und Fußgängern.

Das Ingenieurbüro Schwerdhelm und Tjardes aus Schortens hat am Mittwochabend dem Ausschuss für Straßenverkehr und Umwelt der Gemeinde Barßel im Rathaus verschiedene Konzepte zur Umgestaltung der zentralen Kreuzung und der Lange Straße vorgestellt. Dabei wurde die Situation anhand einer Videoanalyse aus dem September 2017 untersucht. „Insgesamt wird die Kreuzung von etwa 9500 Pkw und davon 500 Lkw per Tag befahren“, sagte Rainer Schwerdhelm.

• Neue Abbiegespuren

Als eine mögliche Lösung schlug das Büro die Einrichtung zusätzlicher Abbiegespuren im nördlichen Bereich der Lange Straße vor sowie eine Verlängerung der Abbiegespuren auf der Ammerländer Straße. „Dadurch könnten lange Staus in beiden Straßen vermieden werden, da die Linksabbieger nicht mehr die Fahrbahn blockieren könnten, um erst den Gegenverkehr durchzulassen“, so Schwerdhelm. Gleichzeitig soll bei dieser Lösung auch die Ampelschaltung angepasst werden.

• Kreisverkehr

Als alternative Lösung schlug das Ingenieurbüro die Einrichtung eines Kreisverkehrs vor. Diesem Konzept kommt zugute, dass die Gemeinde erst vor kurzem die Immobilie das alten Geschäfts Schlotmann erworben hat, die bald abgerissen werden soll. So wäre mehr Platz für einen Kreisverkehr da. „Trotzdem bleibt es eng für einen Kreisverkehr, da auch der Parkplatz des Einkaufszentrum dann beschnitten werden müsste. Die Kosten belaufen sich beim Bau eines Kreisverkehrs auf etwas mehr als 600 000 Euro“, so Schwerdhelm.

• Ausbau Lange Straße

Neben einer Verbesserung des Knotenpunktes schlug das Büro ebenfalls vor, die beengte Situation im südlichen Abschnitt der Lange Straße zu verbessern. „Man könnte hier entweder einen einseitigen Abschnitt oder den Vollausbau angehen“, so Schwerdhelm. Bei einem Vollausbau, der um die 1,6 Millionen Euro kosten würde, soll die Fahrbahn und der Gehweg verbreitert werden. Das hieße auch, dass etliche Stellplätze für Pkw direkt an der Straße entfallen würden. Bei einem Vollausbau würden von insgesamt 64 noch 21 Stellplätze erhalten bleiben – bei einem seitlichen Ausbau müssten nur 14 von den 64 Parkbuchten weichen, so das Büro. „Bei diesen Konzepten ist es klar, dass wir den HGV frühzeitig in die Planungen mit einbringen müssten“, sagte Hans Eveslage, Fraktionsvorsitzender der CDU.

• Radfahrer auf Straße

Um mehr Sicherheit für Radfahrer zu gewährleisten, schlug das Büro auch vor, dass die Radfahrer statt auf dem engen Gehweg in Zukunft auch auf der Fahrbahn fahren sollen. „Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache. Wenn die Radfahrer auf der Fahrbahn fahren, sind sie sicherer“, so Schwerdhelm. Dem schloss sich Hans Geesen (CDU) an. „Wir müssen für die Sicherheit der Radfahrer den Mut haben, Stellplätze zu reduzieren“.

Die Planungen stießen bei dem Großteil der Ausschussmitglieder auf positive Resonanz. „Aus meiner Sicht wären die zusätzlichen Abbiegespuren die bessere Lösung im Gegensatz zum Kreisverkehr“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Nüdling.

Einig waren sich alle Fraktion, dass noch Beratungsbedarf herrscht, denn eigentlich sollte ein entsprechender Beschlussvorschlag in der Sitzung formuliert werden. Doch eine Entscheidung über das Thema wurde vertagt.