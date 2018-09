Barßel Mitten in der Schützenfestsaison schlug die Nachricht ein wie ein Blitz: Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr des Geschäftsbereichs Lingen will ab sofort restriktiver bei der Genehmigung von Festumzügen auf Landes- und Kreisstraßen vorgehen. Zum Teil sollen Genehmigungen verweigert werden oder es wird bis ins Detail vorgeschrieben, welchen Weg ein Festumzug zu gehen hat.

Aufgrund massiver Proteste seitens der Vereine, Fraktionen und des Landkreis hat die Behörde ihre Genehmigungspraxis schon wieder gelockert. Dennoch hat der Rat der Gemeinde Barßel auf der Sitzung am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus Elisabethfehn eine entsprechende Resolution auf Antrag der CDU-Fraktion gegen diese geänderte Genehmigungspraxis einstimmig verabschiedet. Diese soll jetzt dem zuständigen Landesminister für Wirtschaft und Verkehr sowie dem niedersächsischen Landtag vorgelegt werden.

„Dieser Geschäftsbereich Lingen zeichnet sich nach meinem Empfinden aus durch ein hohes Maß an bürokratischem Misstrauen gegenüber den örtlich agierenden Gruppen. Eine solche Drangsalierung traditioneller Volksfeste können sich nur landfremde Bürokraten an grünen Schreibtischen ausdenken“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Eveslage auf der Sitzung. Bemerkenswert sei nach seiner Aussage auch die Tatsache, dass offensichtlich andere Geschäftsbereiche derselben Landesbehörde ganz anders entscheiden und darauf vertrauen, dass die Zuständigen vor Ort in Abstimmung mit der Unteren Verkehrsbehörde die richtigen Maßnahmen zur Verkehrslenkung treffen und durch geschulte Helfer für einen geordneten Ablauf sorgen.

So soll laut Eveslage den Vereinen jetzt vorgeschrieben werden, dass sie einen Umzug – zum Beispiel einen Schützenmarsch zum Festplatz – nach 15 Minuten unterbrechen müssen und die Straße räumen müssen, damit eventuell wartende Autos passieren können; danach dürfen die Schützen dann wieder die Straße betreten und den Umzug fortsetzen.

Klaus Haberland, Leiter der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, ist diese Regelung nicht bekannt. „Derartige Vorgaben durch die Landesbehörde gibt es nicht. Diese können nur von der Genehmigungsbehörde (Landkreis) kommen. Die Landesbehörde stimmt einer Vollsperrung der Landesstraße für die Zeit des Umzugs zu“, sagte Haberland auf Nachfrage der NWZ.