Barßel Ein wenig „Schwein“ muss man schon haben, um bei der Weihnachtsverlosung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Barßel einen Gewinn zu ergattern. Wie bereits im vergangenen Jahr, hat der HGV die Verlosung wieder gestartet.

Im vergangenen Jahr war sie ein voller Erfolg. Über 2000 Losabschnitte waren in der Lostrommel. „Wir haben erneut über 3000 Gewinnspielkarten drucken lassen. Davon hat die Barßeler Kaufmannschaft immerhin 2500 Karten reservieren lassen beziehungsweise gekauft. Das ist schon mal ein großer Erfolg“, blickt der HGV-Vorsitzende Volker Hinz der Weihnachtsverlosung freudig entgegen.

Voraussetzung um zu gewinnen ist der Besitz einer Gewinnspielkarte. Diese ermöglicht mit ein wenig Glück den Bummel durch die dem HGV angehörigen Geschäfte, ohne das Portemonnaie zücken zu müssen. Bei der Weihnachtsverlosung der Barßeler Kaufleute winkt dem Gewinner des ersten Preises immerhin ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro. Auf den zweiten Gewinner warten 300 Euro, und nochmals 200 Euro gibt es als dritten Preis. Dann werden noch einmal 20 mal 50 Euro ausgeschüttet. Insgesamt schüttet der Verein so 2000 Euro aus.

„Mit dem Geld braucht man nicht in einem Geschäft einzukaufen, sondern man kann es splitten und in verschiedenen Läden einkaufen. Man sieht also: Es lohnt sich, an der großen Weihnachtsverlosung des HGV teilzunehmen“, so Hinz.

Die Gewinnspielkarte kann in allen HGV-Geschäften zum Preis von einem Euro erworben werden. Die Kaufleute können die Karten aber auch an ihre Kundschaft verschenken. „Das entscheidet jeder Geschäftsmann für sich selbst“, so Vorsitzender Hinz. „Die Karten müssen von den Kunden auf dem Postwege bis zum 19. Dezember an den Verein geschickt werden“, sagt Hinz, der Plakat und Los entworfen hat. Sie können auch am Tag der Ziehung am 20. Dezember direkt an „Benni`s Glühweinbude“ an der Langen Straße abgeben werden, wo die Ziehung der Gewinner um 19.30 stattfindet.

Los geht es mit der Verlosungsaktion des HGV mit Beginn der jetzigen Woche. „Wir hoffen, dass die Weihnachtsverlosung bei der Kundschaft und Bevölkerung ankommt. Letztlich wollen wir mit der Gewinnaktion auch die Kaufkraft des Ortes stärken und zeigen, dass es sich lohnt, in Barßel einen Einkaufsbummel zu unternehmen, insbesondere auch zur Weihnachtszeit“, so Vorsitzender Hinz und sein Stellvertreter Renè Hartmann.