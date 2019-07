Barßel Da mussten manche Anwohnerinnen und Anwohner wohl zwei Mal schauen: In der vergangenen Woche hat ein Postbote im Neubaugebiet Fasanendamm in Barßel Post und Päckchen mit der Schubkarre ausgetragen. In der „Barßel“-Facebookgruppe wurde das Bild mehrfach gelikt und mit vielen Kommentaren versehen. Doch wie kam es dazu? Die NWZ hat beim Barßeler Postboten Engelbert Meyer nachgefragt.

Bereits am Dienstag hatte eine Zustellkollegin die Häuser aufgrund von Bauarbeiten nicht erreichen können. Am Mittwoch konnte Meyer mit dem Auto dann zwei Stichstraßen des Fasanendamms erreichen, doch aufgrund des sandigen Untergrunds war schnell Schluss. Die Bauarbeiter teilten ihm zudem mit, dass der Zugang in den kommenden zwei Tagen erneut nicht möglich sein werde. Doch nach einem Tag ohne Zustellung hatte er bereits mehr Sendungen dabei als üblich. Am Straßenrand habe er dann die Schubkarre der Bauarbeiter entdeckt. „Ich hab den Bauarbeiter gefragt, ob ich die Schubkarre kriegen kann“, erzählt Meyer. Denn die Sackkarre, die er im Auto dabei hatte, wäre im Sand versackt.

Meyer durfte die Schubkarre nehmen, um die Briefe zu verteilen und die Pakete zuzustellen. „Das fanden die Anwohner relativ toll.“ Einer habe dann ein Bild gemacht und bei Facebook eingestellt.

„Die Kunden hätten auch die nächsten zwei Tage keine Post bekommen“, sagt Meyer, die Sendungen mussten also möglichst an dem Tag zugestellt werden. Der Inhalt der Karre mag etwas durcheinander ausgesehen haben, aber: „Ein Postbote weiß immer, wo alles ist, auch in der Schubkarre.“ Mit so einem Hype wie auf Facebook habe er aber nicht gerechnet. „Viele hacken auf Postboten rum“, sagt Meyer, aber: „Wir lassen uns viel einfallen.“

Den Facebook-Beitrag finden Sie unter: http://bit.ly/NWZ-Schubkarre

