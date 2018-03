Barßelermoor Mosaikförmige Bruchstellen, tiefe Risse, große Furchen und viel Wasser an den Rändern – die Straßen im Baugebiet Barßelermoor-Ost sind in einem schlechten Zustand. Dringend muss dort etwas getan werden – das ist aber dann auch der einzige Punkt, bei dem Gemeindeverwaltung, Politiker und zahlreiche Anwohner einer Meinung sind. Um über die geplanten Maßnahmen und Kosten für die Anlieger zu informieren, hatte die Gemeinde auf Vorschlag der SPD-Ratsfraktion alle Anwohner am Dienstagabend in die Mensa der IGS Barßel eingeladen. Der Redebedarf war von Anfang an groß.

• Das Szenario

Konkret geht es um die Straßen Möhnedamm, Karpfendamm, Zanderstraße, Barschstraße, Döbelstraße, Hechtgang, Ankerstraße und die Ostendstraße in Barßelermoor. Diese Straßen wurden in den Jahren 1976 und 1977 angelegt, um das dortige Baugebiet zu erschließen. „Damals wurden die Straßen ohne eine Straßenentwässerung angelegt“, sagt Heinz-Georg Coners vom Bauamt der Gemeinde Barßel. Die Folgen sind heute gut sichtbar – nach mehr als 40 Jahren sind die Straßen von einem Meer aus Löchern und Rissen überzogen. Nach starken Regentagen – von denen es 2017 mehr als genug gab – sammelt sich das Wasser an den Straßen. „Um die Straßen nachhaltig zu sanieren, ist es zwingend erforderlich, eine Fahrbahnentwässerung einzubauen und das Wasser in den Barßeler Kanal zu leiten“, so Coners.

Dazu kommen neue Versorgungsleitungen und eine neue Straßenbeleuchtung, wie sie heute auch in Neubaugebieten zum Standard gehört. „Die Gasleitungen werden komplett erneuert und auch die EWE will neue Glasfaserkabel in einem gemeinsamen Leitungskanal gleich mit verlegen. Wenn wir dann die ganze Straße schon einmal offen haben, macht es Sinn, die Kabel für die Beleuchtung gleich mit zu verlegen“, so Bauamtsleiter Hans Schulte.

• Die Kosten

Die Kosten für die Straßensanierung werden allein von der Gemeinde getragen. Die entsprechenden Mittel sind bereits in den Haushalt 2018 eingestellt worden. Für die Sanierung der Straßen werden die Kosten laut Schulte bei ungefähr 261 000 Euro liegen. Teuerster Punkt der geplanten Maßnahmen ist die Straßenentwässerung – das sind für alle Straßen um die 696 000 Euro. Die Erstellung einer Straßenbeleuchtung an allen Straßen würde noch einmal rund 126 000 Euro kosten.

Keine Ausbaubeiträge In der vergangenen Woche stellte die Bürgerfraktion/Grüne im Rat der Gemeinde Barßel den Antrag, die „wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge“ in der Gemeinde Barßel zu prüfen. Damit würden dann nicht nur die Anlieger, sondern alle Grundstückseigentümer beitragspflichtig. Diese Regelung betrifft nur die Straßenausbaubeitragssatzung. „In Barßelermoor sind wird noch im Erschließungsbereich. Hier kann das System nicht angewendet werden“, sagte Bauamtsleiter Hans Schulte auf der Anwohnerversammlung.

Bei der Straßenentwässerung und bei der Erstellung der neuen Beleuchtung müssen sich die Anlieger laut Gesetzbuch mit 90 Prozent beteiligen – 10 Prozent der Kosten übernimmt die Gemeinde. „Da gibt es auch leider keinen Verhandlungsspielraum, da die Verteilung der Kosten so im deutschen Baugesetzbuch festgeschrieben ist“, sagt Schulte.

• Der Ärger

Ihrem Ärger Luft machten einige Anlieger bereits im Dezember 2017. 58 von 64 Anwohner in dem Gebiet sprachen sich in einer Unterschriftenaktion gegen die Entwässerung und die neue Beleuchtung aus. Gleiches hörte man auch auf der Versammlung am Dienstag. „Ich wohne jetzt seit 40 Jahren dort und bin gut ohne eine Straßenbeleuchtung ausgekommen. Die brauche ich jetzt auch nicht“, sagte eine Anliegerin. „Nachts ist bei uns nichts los – keine Völkerwanderung, die dort Licht bräuchte“, sagte ein weiterer Anwohner. Doch wie hoch sind die einzelnen Beträge, die auf die Anlieger zukommen? Beispiel: Karpfendamm. Ein Anwohner dieser Straße müsste für die Erstellung der Entwässerung und Beleuchtung ungefähr 6,73 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Das wären bei einem Grundstück von 1000 Quadratmetern schon 6730 Euro.

Für zahlreiche Anwohner waren am Dienstagabend auch die Politiker gefordert. Von allen drei Fraktionen nahmen die Vorsitzenden jeweils an der Versammlung teil. „Für uns macht die Sanierung ohne eine Entwässerung wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Eveslage. „Aber ein neues Rathaus zu bauen, macht Sinn. Wir fühlen uns vom Rat entmündigt“, hallte es gleich von mehreren Anwohnern unter Applaus. Dass es Anwohner aber auch ganz anders sehen, bestätigt eine neue Unterschriftenliste. „Wir haben auch Unterschriften von Anwohnern des Möhnedamms vorliegen, die sich für eine Entwässerung und Beleuchtung ausgesprochen haben“, sagte Hans Schulte auf Nachfrage der NWZ.

• Die Zukunft

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Straßenbau und Verkehr soll das Thema weiter besprochen werden. „Letztendlich entscheidet die Politik. Doch ich halte es für unwahrscheinlich, dass sich der Rat für eine Sanierung ohne Entwässerung oder Beleuchtung entschließen wird“, so Schulte. Bei positiver Entscheidung soll der Baubeginn noch in diesem Jahr sein.

Kommentar Klar ist: eine Sanierung in diesem Gebiet ist ein Muss. Doch bei einem solchen Projekt werden auch die Anwohner zur Kasse gebeten, die ja letztendlich am meisten von einer sanierten Straße profitieren. Doch der Fall „Barßelermoor-Ost" ist ein besonderer Teufelskreis. Mehrere Anwohner wollen weder eine Straßenentwässerung noch eine Straßenbeleuchtung. Doch wenn sie auf diesem Standpunkt verharren, bleibt alles beim Status quo. Gänzlich unwahrscheinlich ist es, dass der Rat einer Sanierung ohne Entwässerung und Beleuchtung zustimmen wird. Doch wenn die Anwohner keine Straßenbeleuchtung wollen, sollte sie dann gebaut werden? Eigentlich ist die klare Antwort: Nein. Dann wird vermutlich nichts passieren. Gesprächsbedarf bleibt. Die Ratsmitglieder sollten sich noch einmal mit den Anwohnern zusammensetzen, um wirklich zu ergründen, ob die Mehrheit gegen die Maßnahme ist. Sie sind schließlich „Volksvertreter". Dabei sollte auf jeder Seite darauf geachtet werden, höfliche Umgangsformen zu wahren. Dies war am Dienstagabend nicht immer der Fall.

Wer Probleme haben sollte, den zu zahlenden Beitrag aufbringen zu können, kann sich an die Gemeinde wenden. „Natürlich können in solchen Fällen individuelle Lösungen gefunden werden – wie zum Beispiel mit der Stundung“, so Bürgermeister Nils Anhuth.