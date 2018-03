Barßelermoor Im neuen Glanz erstrahlt jetzt passend zum Frühlingsanfang das Jugend- und Begegnungszentrum (JuBZ) an der Westmarkstraße in Barßelermoor. Seit Wochen laufen am und im Gebäude die Sanierungsarbeiten. Doch die neigen sich allmählich dem Ende entgegen. Darüber freut sich Gemeindejugendpfleger Hartmut Börchers. Seit Beginn der Bauarbeiten musste immer wieder improvisiert werden, denn es standen nicht alle Räumlichkeiten zur Nutzung zur Verfügung – so beispielsweise mussten die Tanzgruppen oder die Bläserklassen ausweichen. „Es war zudem für uns eine Herausforderung, dass JuBZ für diesen Zeitraum nicht zu schließen. Das ist uns gelungen – durch tatkräftige Mithilfe der Jugendlichen und nicht zuletzt durch die Jahrespraktikantin, die 17-jährige Caren Hinrichs aus Barßel, und den 19-jährigen FSJler Vincent Bergmann aus Apen“, sagt Barßels Gemeindejugendpfleger.

Eine Sanierung des Gebäudes sei längst überfällig gewesen. Schließlich stammt das Gebäude aus den 60er Jahren und diente zunächst als landwirtschaftliche Berufsschule. Nach deren Umzug nach Friesoythe wurden die Räumlichkeiten für das Fach Hauswirtschaft des Schulzentrums Barßel genutzt. Seit dem Jahr 2005 ist es nun das Barßeler Jugend- und Begegnungszentrum.

„Wir haben bei der Sanierung in erster Linie auf die energetischen Maßnahmen gesetzt. Im ersten Abschnitt haben wir eine Dämmung des Daches vorgenommen. Die Decken des Aufenthaltsraums wurden abgehängt und ein neuer Fußboden wurde verlegt“, sagt Bürgermeister Nils Anhuth. Erneuert wurde auch die gesamte Elektrik. Im zweiten Bauabschnitt geht es der Heizungsanlage an den Kragen und der zweite Übungsraum wird in Angriff genommen. Rund 17 000 Euro lässt sich die Gemeinde das neue Outfit des JuBZ kosten. Doch neben den energetischen Maßnahmen hat man im JuBZ auch für das Auge etwas getan. Die dunklen Wände erhielten einen hellen Farbanstrich und wurden grundiert.

„Es fehlt noch die Auflockerung durch einige Bilder. An einer Wand sollen sich noch Graffiti-Experten austoben. Die Motive sind noch nicht festgelegt. Doch die dürften sich an den Wünschen der Jugendlichen anlehnen, die hier ein- und ausgehen“, so Gemeindejugendpfleger Börchers, der seit 2007 das JuBZ leitet. Es sei wichtig, dass sich die Jugendlichen im JuBZ wohlfühlen und eigene Ideen mitbringen. Bisher werde das Jugendzentrum gut angenommen.