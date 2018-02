Barßelermoor Hexen, Heilkräfte und die magische Wirkung von Kräutern. Auf den ersten Blick klingt so ein Satz wie der Anfang eines Märchen oder eines Fantasy-Romans. Doch die zahlreichen in der Natur vorkommenden Kräuter können dem Menschen wirklich helfen – als Medizin oder auch als Nahrungszusatz. Doch dafür muss man sich natürlich auskennen in der Welt zwischen Mistel und Colapflanze. Genau in diese Welt hat es Anja Feuersenger aus Barßelermoor verschlagen.

Kräuter kennenlernen

„Es ist so vielen Menschen nicht bewusst, was man alles aus Kräutern machen kann“, sagt die 52-Jährige. Um eine Kräuterexpertin zu werden, hat sich Feuersenger ein Jahr lang ausbilden lassen (siehe Infobox). Doch ihr erlangtes Wissen möchte sie nicht für sich behalten. „Auf meinem Hof soll es ab April Kurse für Kinder und Erwachsene geben, die sich komplett um die Kräuter drehen“, sagt Feuersenger. Neben Kursen sollen die Kräuter natürlich in einem Laden auch erworben werden können. „Am liebsten würde ich dann nur Setzlinge verkaufen, da die Kunden ja lernen sollen, wie sie in ihrem eigenen Garten die Kräuter wachsen lassen können“, so Feuersenger, die gebürtig aus der Eifel stammt.

Ausbildung Die Ausbildung zur Kräuterexpertin hat Anja Feuersenger von November 2016 bis November 2017 auf einem Gärtnerhof in Hamburg absolviert. Thema ihrer Projektarbeit war die Mistel – von der Botanik über Geschichtliches, die Heilwirkung sowie kreatives Arbeiten mit Kinder und Erwachsenen mit dem Kraut. Die Inhalte der Fortbildung waren unter anderem Wissen über Heil- und Küchenkräuter, Erkennen und bestimmen von Kräutern im Jahreslauf, Kräuterernte und Aufbereitung, Verwendung in der Küche, Kräutergarten und Beete pflanzen, kreatives Arbeiten mit den Pflanzen sowie rechtliche Rahmenbedingungen für Vorträge.

Trotzdem ist Anja Feuersenger zumindest den evangelischen Christen in der Gemeinde Barßel ein Begriff. Bis vor eineinhalb Jahren war sie noch Küsterin der evangelischen Kirchengemeinde Elisabethfehn. Ebenfalls hat sie sich schon immer um die Grabpflege und um Dekorationen in den Kirchen des ganzen evangelischen Kirchenkreises gekümmert. „Doch das wurde dann irgendwann etwas zu viel. Das ging auch an die Gesundheit“, so die gelernte Gärtnerin und Floristin. So konzentriert sie sich jetzt ganz auf den heimischen „Hexenhof“, wie sie das Domizil von ihr und ihrem Mann an der Deichstraße nennt. „Auch meine Freunde nennen mich schon Kräuterhexe. Das find ich ja irgendwie ganz witzig“, so Feuersenger.

Noch herrscht auf ihrem Hof Chaos. Doch das soll sich in den nächsten Wochen ändern. „Eine Kräuterschnecke, ein Indikationsbeet und natürlich ein Laden zum Verkauf sind in Bau“, sagt die Kräuterexpertin. Ihr Lieblingskraut ist übrigens die Mistel. „Ich bin ein Weihnachtsmensch und diese Zeit ist natürlich sehr eng mit der Mistel verbunden – und sie hat einfach tolle Eigenschaften“, freut sich die ehemalige Kirchenküsterin, die aber immer noch aushilft, wenn in der Kirche not am Mann ist.

Hexenhof wächst

Neben heilen und schmecken haben Kräuter für sie aber noch andere Eigenschaften. „Mit den kleinen Gewächsen kann man auch sehr schöne Dinge basteln – gerade in Verbindung mit Papier. Das will ich in meinem Laden dann auch noch anbieten“, so Feuersenger, die ihre Papierwerkstatt bis zum Winter fertig haben will.

Doch auch wenn auf ihrem Hof zur Zeit noch Chaos herrscht, kann hier auch schon etwas gekauft werden. „Die Dekorationsartikel verkaufe ich schon eine ganze Weile. Der Hexenhof ist schon aktiv, nur das Wichtigste – die Kräuter – fehlt noch“, so die Mutter von drei Kindern. In ihren Kursen will sie die Menschen sensibilisieren. „Die Leute wissen gar nicht, auf welchen schönen Mittagessen sie im Wald oder an der Wiese herumlaufen. Weiß man erst einmal, welche Kräuter welchen Geschmack haben, kann man eine ganz neue Küche kreieren“, so Feuersenger.

Für ihren Laden soll es nach der voraussichtlichen Eröffnung im April auch feste Öffnungszeiten geben. „Das wird wahrscheinlich auf dienstags und donnerstags hinauslaufen. Freitags bin ich immer den ganzen Tag mit der Pflege von zahlreichen Gräbern beschäftigt“, sagt die engagierte Frau.

