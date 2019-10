Barßelermoor /Roggenberg Die Deichstraße in Barßelermoor – eine wichtige Verbindungsstraße zwischen der ostfriesischen Ortschaft Detern und Barßel – soll in den kommenden Jahren verbreitet werden. Bisher beträgt die Straßenbreite etwa 4,90 Meter. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll sie rund sechs Meter haben.

Beschlossen hat das der Kreistag des Landkreises Cloppenburg auf seiner Sitzung Anfang Oktober. Grundlage ist das Kreisstraßenverbreiterungskonzept IV. „Das soll ab 2023 den Anschluss zu seinem Vorgänger bilden“, sagte Pressesprecher Sascha Rühl auf Nachfrage. Bei der Deichstraße handelt es sich um die Kreisstraße 307.

Wenngleich bis zum Beginn der Straßenverbreiterung noch einige Jahre ins Land gehen, werden die Planungen dazu nun nach Beschluss des Kreistages im Planungsamt der Kreisbehörde anlaufen. Vorgesehen ist die Verbreiterung auf sechs Meter auf einer Länge von 4,49 Kilometern. Dazu kommt noch ein Teilstück von rund einem Kilometer im Anschluss auf der weiterführenden Kreisstraße 351 in Richtung Ostfriesland bis zur Kreisgrenze. Das bedeutet, dass die Kreisstraße von der Kreuzung beim Bootshafen in Barßel bis zur Klappbrücke über den Dreyschloot in Roggenberg verbreitert wird.

Damit verbunden ist auch der Ausbau des Radweges, der erst von einigen Jahren neu an der Deichstraße angelegt wurde. Durch die Verbreitungsmaßnahmen dürften auch einige Bäume, die sich an der Wasserseite (Barßeler Tief) der Straße befinden der Motorsäge zum Opfer fallen. Das wollte Pressesprecher Rühl nicht bestätigen. „Es steht noch nicht fest, wie letztlich die Verbreiterung aussehen wird und an welcher Seite der Straße. Auch gibt es keine Aussage zu den Planungen für den Radweg. Das werden die Planungen zeigen“, so der Pressesprecher.

Ein Teil der Kreisstraße 307 verläuft, wie der Name schon sagt, über einen Deich. Es ist daher auch angedacht, diesen zum Zwecke des Gewässerschutzes zu erhöhen. Das bestätigte der Geschäftsführer des Leda-Jümme-Verbandes Leer Meino Kroon. Der Verband ist für den Gewässerschutz zuständig. „Die Planungen dafür sind frühestens 2023 vorgesehen. Eine Erhöhung kann zwischen 20 bis eventuell 40 Zentimeter ausfallen“, so Kroon.

Das zum „Barßeler Tief“ gelegene Gelände ist nur durch einen Sommerdeich vor Überschwemmung geschützt. In den Herbst- und Winterzeiten steht bei höheren Wasserständen dieses Gebiet unter Wasser. Der Winterdeich „Deichstraße“ schützt das übrige landwirtschaftlich genutzt Gelände vor Überschwemmungen.