Barßelermoor Die Haushaltsaufstellung in der Gemeinde Barßel machte es offensichtlich: Auch im nächsten Jahr will die Gemeinde Barßel viel in die Infrastruktur investieren. Ein Punkt ist die Sanierung der Straßen im Wohngebiet Barßelermoor-Ost. Dazu sollen eine Oberflächenentwässerung und eine neue Straßenbeleuchtung kommen – diese Kosten sollen die Anlieger in Barßelermoor zu 90 Prozent tragen. Doch sind eine Entwässerung und eine Beleuchtung überhaupt notwendig? Die Anwohner sagen ganz klar: Nein.

Belegt wird das aktuell durch eine von Anlieger Engelbert Morthorst initiierte Unterschriftenaktion. 58 von 64 Anwohnern im Bereich zwischen Ankerstraße und Möhnedamm sprechen sich gegen die Entwässerung und die neue Beleuchtung aus. „Wasser fließt von oben nach unten. Die Bermen sind einfach zu hoch und müssen für eine bessere Entwässerung abgefräst werden. Eine extra erstellte Oberflächenentwässerung brauchen wir nicht“, sagt Anlieger Hans Hoffmann.

Hans Schulte, Leiter des Bauamts der Gemeinde Barßel, sieht das anders. „Die Berme kann nur bedingt Wasser aufnehmen. Wie der Ortsname es schon sagt, wurde das Baugebiet in Barßelermoor auf Moorboden gebaut. Dort versickert das Wasser nicht so leicht. So ist eine Straßenentwässerung nötig, damit wir in ein paar Jahren nicht auch noch die Tragschicht erneuern müssen. Es ist das einzige Gebiet ohne eine Entwässerung“, so Schulte.

Dass die Straßen in dem betroffenen Baugebiet gelitten haben, zeigen die zahlreichen Risse, die zum Beispiel am Karpfendamm und in der Barschstraße mosaikähnliche Formen angenommen haben. Bei einem Ortstermin haben sich auch die Mitglieder der Bürgerfraktion Barßel zusammen mit den Anwohnern davon überzeugt. „Klar ist, dass wir die Anliegen der Bürger im Gemeinderat Ernst nehmen müssen“, sagt Josef Wagner, Vorsitzender der Bürgerfraktion. Genau diese hatte Engelbert Morthorst in der letzten Ratssitzung beklagt.

Die Anwohner sprechen eine ganz klare Sprache – die Entwässerung ist den Barßelern einfach zu teuer. „Schon vor 30 Jahren war es für die Anwohner zu teuer, eine solche Entwässerung anzulegen. Und das hat sich heute nicht geändert“, sagt Hans Hoffmann. Noch sinnfreier ist für ihn die Aufstellung neuer Straßenlaternen. „Wir brauchen hier keine neue Beleuchtung. Die Grundstücke habe fast alle eine gute Beleuchtung, und fast alle Anwohner halten neue und teure Straßenlaternen für überflüssig“, so Hoffmann.

Und die Anwohner gehen noch weiter. Für viele sind die Straßen rund um den Karpfendamm auch einfach schlecht gemacht. „Ich denke zum Beispiel an die Barschstraße. So wie dort die Straße aufgebrochen ist – das kann nur Fusch gewesen sein“, so Hoffmann. Dazu käme, wie ein weiterer Anlieger berichtet, auch die katastrophale Parksituation vor dem Altenheim am Karpfendamm.

Für Bauamtsleiter Schulte ist die geplante Beleuchtung jedoch sinnvoll. „Es ist in dieser innerörtlichen Lage heute Standard, alle 30 Meter eine neue Laterne aufzustellen. Da wir für die Entwässerung eh einen neuen Graben ziehen müssen, kann man die Kabel für die Laternen dort gleich mit legen. Doch letztendlich ist dies eine Sache der Politik“, so Schulte.

Voraussichtlich wird der Ausbau Thema in der ersten Sitzung des Ausschusses für Straßenbau und Verkehr im neuen Jahr werden. „Es gibt noch keinen Beschlussvorschlag. Die Fraktionen beraten noch“, so Schulte.