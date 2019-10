„Beton-Affäre“: Verfahren gegen Bahn eingestellt

Das vor dem Hintergrund der „Beton-Affäre“ geführte Ermittlungsverfahren gegen die Deutsche Bahn (DB) ist nach fast einem Jahr eingestellt worden. Wie berichtet, hatte die DB Anfang am 9. Oktober 2018 die historische Unterführung des Cloppenburger Bahnhofs zwischen den Gleisen 1 und 2 mit Leichtbeton verfüllen lassen. Nachdem ein Bürger dies der Stadt gemeldet hatte, stoppte diese umgehend die Aktion und stellte Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Seitdem ist der Tunnel zu zwei Dritteln mit dem Beton gefüllt. Nach Angaben von Stadtsprecherin Benita Meyer stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren bereits am 5. September ein, „weil hinreichend sichere Verdachtsmomente für eine bewusste und gewollte Zerstörung eines Kulturdenkmals [...] nicht zu begründen sind“. Wegen der ordnungsbehördlichen Folgen der Verfüllung befänden sich die Stadt und die DB weiterhin im Gespräch, erklärte Meyer am Dienstag. Es werde in den kommenden Wochen geprüft, was laut Denkmalschutz tatsächlich erlaubt ist und was nicht. Grundsätzlich bestünde weiterhin die Möglichkeit, dass die Stadt der DB den Rückbau anordne, da der seit 2009 nicht mehr benötigte Tunnel bekanntlich denkmalgeschützt sei. „Momentan sind wir mit der Deutschen Bahn in Klärungen, ob es für das Gesamtbild des Cloppenburger Bahnhofs besser ist, den Beton rauszuholen oder ihn drin zu lassen“, so Meyer.BILD: