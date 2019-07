Beverbruch /Tweel Für den Bürgerverein Beverbruch und wohl das ganz Dorf war es am Montagabend die glückliche Nachricht: Der Planungsausschuss der Gemeinde Garrel brachte die Empfehlung für das neue Baugebiet am Beverbrucher Damm auf den Weg. Dies wurde möglich, da die geplante 380-kV-Starkstromleitung und die bestehende 220-kV-Leitung in Beverbruch den Planungen für das Baugebiet nicht mehr im Wege stehen.

„Ein glücklicher Tag für das ganze Dorf. Lange haben wir gekämpft. Das Thema hat alle Menschen berührt. Ich bin froh, dass es jetzt so ausgegangen ist“, sagt Anne Breitenbach, 2. Vorsitzende des Bürgervereins Beverbruch, erleichtert. Gerade für die Dorfentwicklung sei dies ein wichtiger Schritt. „Lange lagen die Pläne für das Baugebiet auf Eis. Viele Beverbrucher, die hier ein Haus bauen wollten, verließen das Dorf. Jetzt kann die Entwicklung aber endlich weitergehen“, so Breitenbach weiter. Maßgeblich hat sich laut Breitenbach auch Norbert Budde, 1. Vorsitzender des Bürgervereins, für das neue Baugebiet eingesetzt. „Doch ohne den Rückhalt aus dem Dorf, wären wir jetzt nicht an der Stelle. Es war eine sehr wichtige Gemeinschaftsleistung“, so Breitenbach weiter.

Die Trasse, die eigentlich an Beverbruch vorbeilaufen sollte, soll jetzt über Tweel laufen. Nach NWZ-Informationen soll das neue Umspannwerk auf einer Fläche südlich der Beverbrucher Straße in der Nähe der Vehne gebaut werden. Die Grundstückseigentümer seien laut Tennet bereits informiert worden. Dadurch, dass die Standortfrage geklärt ist, kann Tennet die genaue Lage der Erdkabel zu Ende planen. Und auch die 110-kV-Leitung, die in rund 100 Metern Abstand zur geplanten Wohnbebauung verläuft, stört nicht mehr. Die Leitung nämlich soll auf der 380-kV-Leitung mitgenommen werden.