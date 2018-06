90 Bauplätze sollen entstehen

Bösel Dieses Baugebiet wird auf Jahre hinaus der Gemeinde Bösel Bauplätze bescheren. Der Planungsausschuss hat am Mittwochabend einstimmig den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet „Südlich der Jägerstraße“ auf den Weg gebracht und dem Rat zum Beschluss empfohlen. Rund 90 Bauplätze sollen in dem mehr als 12,2 Hektar großen Areal geschaffen werden.

Bürgermeister Hermann Block betonte, dass sich jeder Bürger im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu Wort melden könne. Die Anregungen würden im Verfahren aufgenommen. Mit dem neuen Baugebiet sei man seit Monaten beschäftigt. Aufgrund der „besonderen Herausforderungen“, die die Entwicklung des Baugebietes bereithalte, seien bereits im Vorfeld Gespräche mit Trägern öffentlicher Belange und Voruntersuchungen gelaufen. „Noch ist nicht für alles eine Lösung gefunden“, sagte Block und zeigte sich zugleich optimistisch, dass das im Bauleitverfahren geschehen werde.

Kaum noch Bauplätze frei Der Baugrund in Bösel wird knapp. Nach Angaben von Bauamtsleiter Christoph Burtz ist im Baugebiet Bösel-Nord von 50 Bauplätzen noch einer frei (Kategorie I). Im Baugebiet Bösel-Nord II sind von den 47 Bauplätzen der Kategorie I 34 vergeben, neun sind reserviert und vier noch frei. In der Kategorie 2 ist von den sechs Bauplätzen noch einer frei. Im Bereich Petersdorf Mitte-West (Im Dorfe) sind alle 26 Bauplätze vergeben. Dort wird ein neues Gebiet entwickelt.

„Hohen Anforderungen“ müsste der Bebauungsplan gerecht werden. Diesen müsse die Gemeinde sich stellen, weil es keine Bauplätze mehr gebe.

Das Gebiet solle über die Straßen Am Hook auf der einen Seite und Am Wald auf der anderen Seite erschlossen werden, stellte Ulrike Schneider vom Planungsbüro P3 aus Oldenburg die Pläne vor. Im Bereich Jägerstraße/Am Hook/Breslauer Straße ist der Bau eines Kreisverkehrs in den Überlegungen. Alternative wäre eine Ampelkreuzung. „Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht gefällt“, betonte Block.

Im 420 mal 300 Meter großen Areal sollen unterschiedliche Quartiere entwickelt werden, so die Überlegungen des Planungsbüros. Hin zur Jägerstraße soll eine dichtere Bebauung auch für einen größeren Lärmschutz sorgen. Die Gebäude sollen zudem so errichtet werden, dass möglichst viel Verkehrslärm von den Häusern aufgehalten wird. Zudem soll eine Tempobegrenzung – derzeit können Autofahrer dort 100 km/h fahren – für weniger Verkehrslärm sorgen. Da es sich hier aber um eine Kreisstraße (K 300) handelt, die zumal als Ortsentlastungsstraße dient, liegt die Entscheidung über die Geschwindigkeitsreduzierung nicht in Händen der Gemeinde.

Im nördlichen Bereich könnten flachere Wohngebäude entstehen. Dort könnten auch Reihen- oder Doppelhäuser erlaubt werden. Auch Mietwohnungsbau könnte zugelassen werden. Im Westen sehen die Planer Raum für einen Pflege- und Seniorenpark. Am Wald könnten die Grundstücke großzügiger geschnitten werden.

Ob der Heideweg bei der Erschließung des Gebietes berücksichtigt wird, ist unklar. Für die Entwässerung sind zwei Regenrückhaltebecken vorgesehen. Der Graben, der derzeit mitten durch das Areal führt, soll verlegt werden.

In Stufen soll das Gelände entwickelt werden. Bis es soweit ist, geht allerdings noch viel Zeit ins Land. Denn nachdem der Rat in der kommenden Woche den Satzungsbeschluss gefasst hat, geht es in die vorzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung. Im Herbst soll darüber beraten werden. Mitte 2019 könnte die Planung abgeschlossen sein.

„Bösel muss eine lebenswerte Gemeinde sein“, stellte Heiko Thoben (CDU) fest angesichts der Nachfrage nach Bauland (s. Infobox). Neue Plätze zu schaffen sei notwendig, der Aufstellungsbeschluss „zwingend erforderlich“.

Der Flächennutzungsplan muss nicht geändert werden. Das Gebiet ist seit Langem als Wohnbauentwicklungsfläche dargestellt.