Bösel Berichtet Gerhard Nording von seinem Biotop nahe des Böseler Windparks, gerät der Landwirt und Jäger regelrecht ins Schwärmen: „Am liebsten hätte ich das Ding vor der Haustür gehabt.“ Entsprechend ist er jeden Tag dort. Warum dem 49-Jährigen die landwirtschaftliche Kulturfläche so gut gefällt? Man sieht nicht nur, wie es es keucht und fleucht, auch die einheimische Tierwelt fühlt sich hier wieder pudelwohl. So sieht man innerhalb kürzester Zeit Fasane emporfliegen, Kaninchen umherhüpfen und hört Frösche auf den Seerosen quaken. „Was so ein Biotop mit Teich an Artenvielfalt mit sich bringt, haben wir nicht erwartet“, freut sich der Böseler.

Die Idee dahinter: „Wir wollten Leben zurück in das Gebiet um den Windpark bringen“, und das aus biologischer Sicht. Rund um den 2800 Quadratmeter großen Teich haben der passionierte Gärtner Nording und seine „Crew“ 2500 Quadratmeter „Hecke“ gepflanzt. Hier blühen Kopfweiden, Schilf, Rohrkolben, Rohrglanzgras, Binsengras, Seerosen, Iris und noch mehr. Im Wasser befinden sich zwei Inseln, die ähnlich bepflanzt sind. Insgesamt sind es 6000 Quadratmeter naturnahe Flächen, in dem Insekten und Wild im Einklang leben.

Ohne Bürokratie ging es hier nicht vonstatten. Erst musste eine Genehmigung des Landkreises für eine Nutzung von Flachwasserzonen her – die erteilte der Böseler Biologe Johannes-Georg Fels. Bis im vergangenen April alles gesät war, musste Gerhard Nording Geduld beweisen: „Ich musste die Blühstreifen zweimal sähen.“ Beim ersten Mal war durch fehlende Feuchtigkeit alles vertrocknet. Daraufhin kam der Regen rechtzeitig.

Gerhard Nording hat sein „kleines Paradies“ fast für sich allein. Nur der Jagdgebrauchshundeverein in Garrel hat ein „Sondernutzungsrecht“ für Nordings Privatgelände, auf dem er auch seine Stallung hat. Ansonsten sind Privatpersonen dort nicht erwünscht. Wenn erst einmal alles so richtig blüht, Nording schätzt in drei bis vier Jahren, werde die Arbeit rundherum nicht weniger werden. Aber eins weiß er sicher: „Das wird eine ganz tolle Sache.“