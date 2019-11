Bösel Bei der 47. Lokalschau des Kleintierzuchtvereins I 96 in Bösel setzten sich letztlich wieder die Altmeister durch. So wiederholte Ernst-August Looschen seine Siege aus den vergangenen beiden Jahre mit seinen Weiß-Rex-Kaninchen. Auf dem zweiten Platz rangierte Stefan Robbers, ebenfalls Vizemeister des Vorjahres, mit seinen Deutschen Kleinwiddern und der gleichen Punktzahl. Robbers staubte mit dieser Kaninchenrasse dafür den Landesverbandsehrenpreis ab.

Beim Geflügel und den Tauben setzte sich Vorjahressieger Jan-Hendrik Millhahn mit den Elsterpurzlern in Rot, eine deutsche Haustaubenrasse, durch. Gregor Thoben kam mit seinen Kingtauben in Weiß zu Vizemeisterehren. Zuchtpreise gab es für Paul Tapken (Kingtauben, weiß) und Hermann Runden (Ostfriesische Möwen, gold-schwarz-geflockt). Das beste Tier der Schau kam von Reinhold Cloppenburg: Der langjährige Vorsitzende der Kleintierzüchter hielt mit einem außergewöhnlichen Hahn die Phalanx des Geflügels einigermaßen aufrecht.

Bei der Eröffnung der Schau in der Vereinshalle begrüßte der Ausstellungsleiter Kaninchen Robbers viele Besucher und Ehrengäste. Unter ihnen war auch Karl-Heinz Bley (MdL). Er gestand, dass die Garreler die Böseler um ihre vorbildliche Vereinshalle beneideten. Er zollte den Kleintierzüchtern seine Hochachtung vor ihrer geleisteten Arbeit. Der Schirmherr der Lokalschau, Bösels Bürgermeister Hermann Block, sagte bei seinem Dank an die Helfer in Anspielung an das Thema des Münsterland-Tages am gleichen Tag in Friesoythe, die Tradition der Kleintierhaltung sei auch Teil der Heimat. Er sieht die Notwendigkeit intensiver Nachwuchswerbung, „um dieses Hobby in künftige Generationen zu tragen“.

Unter den Gästen waren auch Franz Vogel, Club-Obmann des Landesverbandes Weser-Ems, Josef Wilhelm, Vorsitzender des Kreisverbandes-Kaninchen Weser-Ems, sowie Thomas Vogel, Schatzmeister des Kreisverbandes Geflügel Oldenburg-Nord. Deren Bewirtung hatten die Frauen mit Kaffee und Kuchen übernommen. Selbst für eine Kinderspielecke war gesorgt worden. Die Lose einer Tombola fanden reißenden Absatz.

Millhahn, gemeinsam mit Gregor Thoben Ausstellungsleiter Geflügel, lobte die Qualität der 125 Tauben und Geflügeltiere, hätte sich aber eine bessere Beschickung gewünscht. Nicht nur die langjährige Erfahrung, sondern auch die Einsatzbereitschaft seien die besten Voraussetzungen in der Zucht, sagten die drei Ausstellungsleiter. Preisrichter waren erneut Hubert Osterkamp und Walter Braak.