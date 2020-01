Bösel Im Sommer gemütlich auf der Terrasse sitzen, während die Nachbarn aus dem dritten Stock von ihrem Balkon freien Blick in den Garten haben – eine Vorstellung, die bei einigen Böselern für mächtig Unmut sorgt. Das zeigt das Interesse an der Ratssitzung am Mittwoch. Mehr als 30 Einwohner meldeten sich mit teils deutlichen Worten bei der Einwohnerfragestunde. Sie befürchten, dass überdimensionale Bauprojekte ihre Siedlungen „zerstören“ und „platt machen“. Konkret geht es um Bauvorhaben oder bereits im Bau befindliche Häuser an der Theodor-Storm-Straße und am Hölker Weg. Als Negativbeispiel haben die Anwohner ein Miethaus am Berliner Ring vor Augen, das bereits acht Mietern Unterkunft gibt. Und auch hinter dem Gesundhaus ist ein größeres Mehrparteienhaus entstanden. „Wir wollen keine Acht-Familien-Häuser mit drei Stockwerken“, machte ein Anwohner seinem Unmut Luft. Gemeint sind Häuser mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss.

Was sagt die Verwaltung zu den Bedenken ?

Bürgermeister Hermann Block betonte, dass er den Unmut zwar verstehen könne, aber die Bauherren nicht gegen den Bebauungsplan verstießen. Denn der habe keine textlichen Festsetzungen und lasse den Bauherren viele Möglichkeiten.

Der Gemeinde seien die Hände gebunden, zumal sie nicht die Genehmigungsbehörde sei. Und der Landkreis werde Bauvorhaben genehmigen, selbst wenn die Gemeinde versuche, mit einer Veränderungssperre dagegen vorzugehen. Das habe die Vergangenheit beim Berliner Ring bewiesen. Eine reine Verhinderungspolitik, so Block, sei nicht erlaubt.

Verwaltung und Politik haben den expliziten Wunsch, den Ortskern zu verdichten. Es werde immer schwieriger, Flächen für neue Baugebiete zu bekommen, argumentierte Verwaltungschef Block.

Wie soll die Innenverdichtung vonstatten gehen ?

Dem Grundsatz: Innenentwicklung vor Außenentwicklung folgend, sollen deshalb nun die Bebauungspläne von 1960 bis 1990 von einem Fachbüro unter die Lupe genommen werden, um sie in Bezug auf eine mögliche Innenverdichtung zu überprüfen, also darauf, wo höhere Häuser erlaubt werden sollen und wo nicht. „Dann müssen wir schauen, was Nachbarschaftsverträglich ist“, betonte Block. Zunächst müsse man aber die Ergebnisse dieses Gutachtens abwarten. Grundsätzlich sei die „zentrale Versorgungslage“ geeignet für eine Innenverdichtung, bedeutet: „Alles rund um den Kirchturm.“ Die Ergebnisse sollen um Ostern vorliegen und vorgestellt werden. Dann würden auch die Bürger beteiligt.

Können die Bauvorhaben noch verhindert werden ?

Viel Hoffnung dazu konnte Bürgermeister Block den Anwohnern nicht machen, wenngleich er zusagte, die Möglichkeiten prüfen zu wollen. Denn bereits jetzt gebe es Mietwohnobjekte. „Bei den alten Bebauungsplänen gibt es Gewinner und Verlierer“, sagte Bürgermeister Block. CDU-Fraktionschef Ludger Beeken betonte, man hätte „in den 60er und 70er Jahren besser aufpassen müssen“.

Was ist die Meinung der Ratsmitglieder ?

Holger Meister (Bündnis Bösel) bekannte selbstkritisch: „Das hätten wir viel eher machen müssen“ – und meinte damit die Überarbeitung der Bebauungspläne. Ratsvorsitzender Markus Schulte betonte: „Wir sind alle auf einer Seite, aber die rechtliche Seite ist schwierig.“ Verdichtung im Ort ist unausweichlich“, stellte Heiko Thoben (CDU) klar. Bürgermeister Block betonte, das sei kein Böseler „Problem“, viele Kommunen beschäftigten sich mit der Innenverdichtung.

Vor allem ärgern sich die Anwohner darüber, dass bei ihnen vor der Haustür erlaubt ist, was in den neueren Baugebieten – wie südlich der Jägerstraße – nicht möglich ist. Grund dafür ist, dass dort der Bebauungsplan enger gefasst ist.