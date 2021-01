Beteiligungen der Gemeinde Bösel: Die Gemeinde als Anteilseigner

Bösel Die Gemeinde Bösel sichert einen – kleineren – Teil ihres Haushaltes mit Beteiligungen an Unternehmen. Das ist eine Möglichkeit für Kommunen Geld zu verdienen, die das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vorsieht. Nicht alles ist erlaubt. Das erwirtschaftete Geld muss zur „Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ verwendet werden.

Bösel habe vergleichsweise wenige und kleine Beteiligungen, merkt Bürgermeister Hermann Block an. Aber die insgesamt vier Investitionen in Unternehmen bringen Geld ein, dass wiederum als Einnahme im Haushalt landet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

So ist Bösel indirekt an der EWE Netz GmbH beteiligt, die als 100-prozentige Tochter der EWE Strom-, Erdgas- und Telekommunikationsnetze im Nordwesten Deutschlands und in Teilen Brandenburgs besitzt. 123 Kommunen besitzen Anteile an der EWE Netz. Dazu ist es gekommen, weil die Kommunen im Bereich der EWE mehr Einfluss auf die Versorgungsnetze haben wollten. 268 Kommunen hätten die Möglichkeit gehabt maximal 25, 1 Prozent der EWE Netz zu erwerben, wenn alle ihre vollen Anteile gekauft hätten. Letztendlich sind zwischen 2013 und 2018 insgesamt 123 Kommunen der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest (KNN) GmbH & Co. KG in Oldenburg beigetreten, die nun 4,1 Prozent der EWE Netz hält. Bösel ist seit 2017 mit einem einem Festkapital von 53 435 Euro, einem Anteil von 4,2354 Prozent der KNN dabei. Das entspricht einem Anteil von rund 0,17 Prozent an der EWE Netz. Rund zwei Millionen Euro Kredit hatte Bösel aufgenommen, um die EWE-Anteile kaufen zu können. „Rentierliche Schulden“, hatte Bürgermeister Hermann Block das in seiner Haushaltsrede genannt. Denn die Anteile seien voraussichtlich mehr wert und sie bringen garantierte Dividenden ein.

• Windkraftanlagen

Bösel ist außerdem mit 5000 Euro an der GSW-Stadtwerke Straubing Bürgerenergie II GmbH & Co. KG in Kirchroth beteiligt. Diese Stadtwerke aus Bayern besitzen nämlich fünf Windkraftanlagen in Bösel sowie Photovoltaikanlagen. „Daran haben sich damals auch Böseler Bürger beteiligt“, erläutert Block. Der Anteil Bösels entspricht 0,049 Prozent der Bürgerenergie-Gesellschaft, die 2019 einen Jahresüberschuss von 437 000 Euro ausgewiesen hat.

• WohnungsbAu

Den sozialen Wohnungsbau deckt die Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH in Cloppenburg ab. Alle Kommunen und der Landkreis sind an der Gesellschaft beteiligt. Neue Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein werden von der Gesellschaft ebenso gebaut, wie bestehende Wohnungen saniert. Auch in Bösel gibt Sozialwohnungen, die der Gesellschaft gehören. Die Gemeinde Bösel ist mit einem Stammkapital von 6186,63 Euro beteiligt, das entspricht 0,6 Prozent. Die Wohnungsbaugesellschaft hat 2019 einen Jahresüberschuss von 614000 Euro ausgewiesen und rechnet für 2020 und 2021 mit rund 400 000 Euro Überschuss.

Einen Gesellschaftsanteil von 1000 Euro hält Bösel an der Volksbank Bösel (weniger als ein Prozent des Unternehmens). Hier erhält Bösel die Dividende, die jedes andere Volksbank-Mitglied bekommt. Mittelbar ist Bösel außerdem mit einem Stammkapital von 59 000 Euro an der VB Sachwert GmbH Bösel beteiligt, die als Komplementärin (persönlich haftender Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft) der Böseler Rotor GmbH & Co. KG in Bösel fungiert. Auch in diesem Fall sind das weniger als ein Prozent.