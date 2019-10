Bösel Wie geht es weiter nach der Schule? Eine Ausbildung oder ein Studium? Welche Ausbildungswege gibt es überhaupt? Angehende Auszubildende und Ausbildungsbetriebe auf Augenhöhe zusammenzubringen – darum geht es den Handels- und Gewerbevereinen Bösel und Friesoythe. Aus diesem Grunde hatte sie vor einigen Jahren die Ausbildungsbörse „Jung – Bildung – Beruf“ ins Leben gerufen. Nunmehr geht die Veranstaltung in seine vierte Auflage – und zwar nach den guten Erfahrungen erneut in Bösel in der BiB-Arena. Darüber informierten am Montag bei einem Pressetermin Dietmar Frye und Matthias Schöning vom HGV Bösel sowie vom HGV Friesoythe Marion Arnkens und Heidi Holtwessels.

„Überall wird vom Fachkräftemangel gesprochen und vielen Betrieben fehlen geeignete Auszubildende. Die Handels- und Gewerbevereine Bösel und Friesoythe wollen hier Unterstützung leisten“, werben die beiden Vereine um Beteiligung der Firmen an der Messe.

Fand die Ausbildungsbörse bislang im Herbst statt, wird sie nunmehr ein paar Monate nach hinten verlegt auf Freitag, 24. Januar. Die Vorstände rufen nunmehr die Unternehmen vor allem aus Bösel und Friesoythe, aber auch aus den umliegenden Ortschaften dazu auf, sich anzumelden und ihre Betriebe vorzustellen. „Wir brauchen vor allem die lokalen kleinen und mittelständischen Unternehmen“, so Schöning, der federführend bei der Durchführung ist.

Anmelden für Die Ausbildungsbörse Unter dem Motto „Jung – Bildung – Beruf“ veranstalten die Handels- und Gewerbevereine Bösel und Friesoythe die lokale Ausbildungsbörse am Freitag, 24. Januar 2020, von 9 bis 13 Uhr in der BiB-Arena. Unternehmen, die sich an der vierten Auflage der Messe beteiligen möchten, sollten sich bis zum 25. Oktober zurückmelden per Fax an 04494/921134 oder per E-Mail an ms@schoening-bau.de.

An der Ausbildungsbörse beteiligen sich erneut die weiterführenden Schulen aus Friesoythe – die Oberschule, die Realschule sowie die Gymnasien – sowie die Oberschule Bösel. Die Schülerinnen und Schüler werden am 24. Januar von 9 bis 13 Uhr die Messe in der BiB-Arena besuchen und sich an den Ständen informieren.

Bei der dritten Auflage vor zwei Jahren hatten sich mehr als 30 Firmen beteiligt und potenzielle Auszubildende über verschiedene Berufsbilder und Ausbildungsgänge informiert. Die Börse richtet sich vor allem an Schüler ab der achten Klasse. So könne die Veranstaltung auch genutzt werden, um Kontakte für Praktikumsplätze zu suchen, so die Verantwortlichen. Nicht selten werde aus einem Praktikum später auch eine Ausbildung.

Aber auch die Unternehmen hätten mittlerweile erkannt, dass sie sich um gute Auszubildenden „bewerben“ müssten. Wo ginge das besser als auf einer Veranstaltung, auf der annähernd 1000 Schülerinnen und Schüler anzutreffen sind.

Matthias Schöning berichtet denn auch von „weitgehend positiven“ Rückmeldungen der Unternehmen auf die Ausbildungsbörse, die 2013 erstmals an der Oberschule Bösel ausgerichtet worden war. Als kleinen Anreiz für die Schüler organisiert der Veranstalter eine Verlosung.