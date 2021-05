Böseler Steuerberater in der Corona-Pandemie: Wegweiser durch die Finanz-Bürokratie

Bösel Steuerberater sind in der Corona-Pandemie gefragte Leute. Denn auch Unternehmer, die bisher ohne sie ausgekommen sind, brauchen nun einen „prüfenden Dritten“, wenn sie Überbrückungshilfen beantragen wollen. Aber auch viele der betreuten Firmen hatten noch nie mit Überbrückungshilfen, Kurzarbeit oder Stützungsinstrumenten zu tun.

Für die Steuerberater bedeutet das in diesen Monaten, sich ständig auf dem Laufenden zu halten. „Das ist einiges an Arbeit. Wir müssen uns neue Felder erlesen. Das ist auch für uns ganz neues Terrain gewesen“, berichtet Jan Weber, Steuerberater aus Bösel. Das habe zu personellen Engpässen geführt.

Schnelle Änderung

„Es kommt on top“, sagt auch Heiner Rohde, Steuerberater bei der Kanzlei Tholen und Partner, die in Bösel und Garrel vertreten ist. Aufgrund der politischen Lage seien zwar auch die Behörden sehr bemüht, aber zum Teil selbst von der Änderungsgeschwindigkeit der politischen Entscheidungen überrascht.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

So gab es die Überbrückungshilfen I und II, die November-Hilfe, die Dezember-Hilfe und schließlich die Überbrückungshilfe III. „Im Nachhinein hat man gemerkt, dass die Schließung vor Weihnachten nicht nur Gastronomen, sondern auch die Einzelhändler betroffen hat“, führt Weber ein Beispiel an. So wurde die Überbrückungshilfe III, die ursprünglich von Januar bis Juni gelten sollte, auf November bis Juni verändert.

Verwirrend? Kompliziert? Zeitaufwendig? Ganz sicher: „Was ich persönlich spannend dabei finde: Es gab Handreichungen, in denen nicht alles bis ins Detail geregelt ist“, sagt Rohde. Andererseits: „Wäre alles Eins-zu-Eins geregelt, wäre es ein Dokument mit Hunderten von Seiten. Mehr Bürokratie bedeutet mehr Zeit und Zeit haben wir nicht.“ Manchmal hätten sie „in die Glaskugel“ schauen müssen, um Anträge auszufüllen. Denn es sei nicht abzuschätzen gewesen, wie die finanzielle Lage der Unternehmen Ende Juni sei.

Gute Lobby-Arbeit

Weber betont, wie gut die Steuerberater in diesen Monaten von ihren Berufsverbänden vertreten worden seien: So sei zum Beispiel die Frist zu der die Firmen Steuererklärungen einreichen müssen, verlängert worden.

Für viele Firmen sei das Geld aus der Staatskasse eine Hilfe, da sind sich die Steuerberater einig. Es sei aber schwer zu sagen, wie es weitergehe. Einige Firmen seien durch das Raster gefallen, sagt Rohde. Weber verweist besonders auf die Soloselbstständigen für die es eine Neustarthilfe gibt.

„Es ist anstrengend, wir alle sind coronamüde. Aber wir haben es ja bald geschafft“, sagt Weber. Mit dem bürokratischen Ende der Pandemie werden Firmen und die Steuerberater aber noch eine ganze Zeit lang zu tun haben. „Alle Fördermaßnahmen bedürfen einer Schlussrechnung. Wann die gemacht werden kann, ist noch unklar“, sagt Rohde.