Bösel An diesem Silvestertag hört man ihn wieder in den Häuserfluren in Bösel: den Ruf „Wäp Wäp“. Im Bereich Südkamp wird diese Tradition jedes Jahr ab Silvester gepflegt und „geht bis Dreikönige“, wie ein älterer Anwohner zu berichten weiß, der auch selbst Tunscheren fertigt – „30 bis 40 im Jahr“, wie er berichtet. Dabei wird der Brauch dort nicht nur von den älteren Bewohnern gepflegt, längst sind auch die jüngeren Südkamper auf den Geschmack gekommen.

Heute wird mit dem Brauch vor allem die Geselligkeit gepflegt, früher lag das Ansinnen des Tunscheren-Überbringers auch darin, nicht gefasst zu werden. Die „Tunschere“, der „Wäp Wäp“ oder die „Wäperraut“, wie sie andernorts auch genannt wurde, wurde zu Nachbarn oder Freunden gebracht.

Dabei war oberstes Ziel, unentdeckt zu bleiben. Erst mit dem Ruf „Wäp! Wäp!“, mancherorts auch „Tun! Tun!“ wurden die Hausbewohner aufmerksam gemacht und der Überbringer nahm Reißaus. Indem die Tunschere in den Flur geworfen wurde, konnte der Überbringer schneller flüchten. Am Hausbewohner war es nun, dem Überbringer hinterherzujagen, um ihn einzufangen. Gelang ihm das, wurde er mit „Tee und Neujahrskuchen“, so ist es jedenfalls aus Friesoythe überliefert, „gestraft“.

Tunscheren gibt es in vielen verschiedenen Varianten. In Bösel, wo aus der Vielzahl an aktiven Tunscheren-Herstellern nur noch einer geblieben ist, bilden getrocknete Weidenruten die Grundlagen für die Gebilde. Nachdem die Rinde entfernt ist, werden mit einem scharfen Messer Fäden von der Rute geschabt, die sich als Locken krümmen. Die Ruten werden dann in die Löcher eines Holzbretts geklebt, im Anschluss werden die Ruten verziert und geschmückt.

In anderen Varianten werden die Ruten gebogen und die Enden jeweils in das Holzbrett gesteckt. Als Verzierungen dienten auch Bänder, buntes Papier, Bilder oder Kuchen.

Wie Michael Schimek vom Museumsdorf Cloppenburg gegenüber der NWZ berichtete, brachten manche Männer ihren Favoritinnen Tunscheren – manche Frauen sollen sie an Silvester geradezu gesammelt haben als Gradmesser ihrer Beliebtheit. „Durch das gegenseitige Beschenken verpflichtete man sich einander, bekräftigte und befestigte so Verwandtschaft, Nachbarschaften, Freundschaften und Bekanntschaften. Der Brauch schuf Gemeinschaft in einer Zeit, in der das Gegenseitig-aufeinander-angewiesen-sein von nah beieinander lebenden Menschen stärker ausgeprägt war als heute.“