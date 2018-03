Bösel Eine rund 7,5 Hektar große Fläche angrenzend an das Gewerbegebiet Glaßdorfer Straße im Dreieck Südkamper Ring, Thüler Straße und Franz-Meyer-Straße hat die Gemeinde Bösel gekauft und möchte dorthin das Gewerbegebiet erweitern. Nach Ostern soll der Aufstellungsbeschluss im Bauausschuss des Gemeinderates behandelt werden, informierte Bürgermeister Hermann Block auf NWZ-Nachfrage. Bis sich dort aber Unternehmen ansiedeln können, dauert es noch. Insgesamt verfügt das bestehende Gewerbegebiet Glaßdorfer Straße über eine Fläche von 16,30 Hektar.

Das Bauleitverfahren soll nun angeschoben werden. Allerdings ist das Gelände durch Geruchsemissionen vorbelastet, hatte bereits eine Vorprüfung ergeben. Inwiefern diese eine Entwicklung beeinträchtigen, soll nun geklärt werden. Das weitere Verfahren muss auch klären, von wo aus das Gebiet erschlossen werden kann und ob eine Zufahrt über die Thüler Straße möglich sein wird.

Und auch die wasserwirtschaftlichen Belange müssen berücksichtigt werden. Derzeit führt ein Wasserzug mitten durch das künftige Gewerbegebiet. Hier stellt sich die Frage, ob der Wasserzug verrohrt werden kann. Zudem möchte die Gemeinde das dort bestehende Regenrückhaltebecken für die Entwässerung des hinzukommenden Gewerbegebiets mitnutzen.

Im bestehenden Gewerbegebiet Glaßdorfer Straße wird derzeit wieder fleißig gebaut: Dort siedelt ein Unternehmen an, das Hundefutter in Tuben produzieren wird. Verfügbar seien in dem Gebiet noch rund zwei Hektar Fläche, informierte Bürgermeister Block. Eine Anfrage eines Unternehmers für eine rund einen Hektar große Fläche liege der Gemeinde aber vor.

Weiter verfolgt die Gemeinde die Entwicklung des Gewerbegebiets Westerloh. Dafür spricht vor allem die gute verkehrliche Anbindung. Allerdings soll nun noch einmal darüber beraten werden. Denn zwei Regenrückhaltebecken und zwei Vorklärbecken machen die Erschließung deutlich teurer. Resultat: Die Gewerbeflächen wird die Gemeinde nicht zu den bislang üblichen Konditionen anbieten können. In Stein gemeißelt ist das Gewerbegebiet aber erst, wenn es als Satzung beschlossen ist. Damit befassen wird sich die Politik beizeiten wieder.

Interesse an einer Ansiedlung dort hatte Landmaschinen Bruns geäußert, die aus dem Ort aussiedeln würde. Eine ursprünglich ins Auge gefasste Ansiedlung von GS Agri ist dagegen inzwischen vom Tisch.