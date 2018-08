Bösel /Friesoythe Der Betreiber des Windparks zwischen Thüle und Bösel mit derzeit sieben Windrädern möchte seine Anlagen „repowern“ – bedeutet: Er möchte die vorhandenen sieben Anlagen gegen modernere und größere ersetzen. Das Vorhaben sorgt, seit es im Januar bekannt geworden ist, für Diskussionen in Bösel, denn die Erweiterung würde laut Planungen auch Böseler Gebiet betreffen.

Der Betreiber, Energiekontor AG aus Bremen, hatte die Pläne vor einiger Zeit der Gemeinde Bösel vorgestellt. In Politik und Verwaltung überwiegt Skepsis gegenüber dem Vorhaben. „Daran hat sich nichts geändert“, so Bürgermeister Hermann Block. Ähnlich war der Tenor jüngst auf der interfraktionellen Sitzung der Ratsfraktionen. Nicht zuletzt die noch immer nicht ausgestandenen Querelen um den Windpark Kündelmoor, in dem noch Gerichtsverfahren anhängig sind, geben dafür den Ausschlag.

„Wir haben uns mit den Potenzialflächen und einer darauf abzustellenden Bauleitplanung nicht beschäftigt“, informierte Bürgermeister Block auf NWZ-Nachfrage weiter und stellte klar: „Die Gemeinde beabsichtigt nicht, in die Planungen einzusteigen.“ Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde. Ein Anspruch darauf besteht nicht. Bedeutet: Wenigstens auf Böseler Gebiet dürfte das Projekt keine Zukunft haben, obgleich der Windpark-Betreiber derzeit dem Vernehmen nach bereits das Gespräch mit Landwirten sucht, um an Flächen zu gelangen. Um mehr als 30 Hektar sollte der Windpark auf Böseler Gebiet erweitert werden. Für Landwirte könnte das ein lukratives Geschäft mit der Windpacht sein.

Eine strikte Ablehnung der Windpark-Pläne wie in der Gemeinde Bösel gibt es auch auf Seiten der Stadt Friesoythe nicht. Der Fachausschuss wird sich am Mittwoch, 29. August, mit den Plänen befassen, informierte Fachbereichsleiter Sven Corbes.

Im Bereich der Stadt Friesoythe möchte der Anlagenbetreiber vier neue Anlagen errichten. Diese sollen deutlich mehr Strom produzieren als die bisherigen sieben Anlagen. Die bestehenden Anlagen sind schon durch ihre Höhe von nur 100 Metern nicht so effektiv. Diese Höhenbeschränkung war seinerzeit im Flächennutzungsplan festgesetzt worden. Pro Anlage werden zwei Megawatt erzeugt.

Die neuen Anlagen sind deutlich höher: bis zu 240 Meter hoch mit einer Nabenhöhe von 160 Metern. Ein Windrad soll rund 4,5 Megawatt produzieren, wenn es einst am Netz ist.

Ob tatsächlich alle sieben stehenden Anlagen, die 2002 ans Netz gegangen waren, abgebaut werden, wird sich zeigen. Das Unternehmen versicherte bereits früher gegenüber der NWZ, nicht mehr als sieben Anlagen errichten zu wollen.