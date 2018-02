Bösel „Der Haushalt 2018 ist eine gute Grundlage, um die konkret feststehenden Aufgaben zu bewerkstelligen und Investitionen in die Gemeindeentwicklung auf den Weg zu bringen“, betonte Bürgermeister Hermann Block am Montagabend bei der Ratssitzung im Böseler Rathaus. Das sahen anscheinend auch die übrigen Ratsmitglieder so, denn der Haushalt 2018 der Gemeinde Bösel wurde einstimmig verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt konnte 2017 mit einem Gewinn von rund 1,3 Millionen Euro abschließen – erwartet wurde ein Verlust von rund 342 000 Euro. Es habe größere Rückzahlungen (Betriebskosten) von den Kitas und hohe Steuereinnahmen gegeben, erläuterte Block. Zusätzlich kommt ein außerordentlicher Gewinn von geschätzt mindestens 200 000 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken (u.a. auch Gewerbe) hinzu. Der außerordentliche Verlust im Ergebnishaushalt 2018 von 169 000 Euro sei „verkraftbar und bleibt mit Blick auf den kumulierten Gewinnvortrag und die Gewinnerwartungen der nächsten Jahre ohne Folgen“, sagte der Bürgermeister. „Bedenklich ist aber, dass es uns nicht gelingt, aus den Einnahmen des Ergebnishaushaltes heraus freie Mittel zu erwirtschaften, um die Abschreibungen für die Investitionen zu finanzieren.“

Zahlen und Fakten Im Ergebnishaushalt 2018 weist das ordentliche Ergebnis einen Verlust von rund 369 000 Euro auf. Durch eingeplante außerordentliche Erträge (200 000 Euro) aus dem Verkauf von Grundstücken ergibt sich nur noch ein Verlust von rund 169 000 Euro. Den ordentlichen Erträgen von 11,59 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 11,96 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt 2018 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von rund 642 000 Euro inklusive des Bedarfs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von circa 56 000 Euro. Mit ca. 1,93 Millionen Euro stellen die Tiefbaumaßnahmen den größten Investitionsposten dar, gefolgt vom Grunderwerb in Höhe von 1 Million Euro.

Die Gemeinde Bösel will mit dem Etat 2018 Investitionen in Höhe von knapp 3,4 Millionen Euro vornehmen – 1,1 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Hinzu kommen Investitionen aus dem Vorjahr in Höhe von circa 907 000 Euro. Neben den Tiefbaumaßnahmen, Grunderwerb sowie wohnlichen und gewerblichen Maßnahmen fließen 500 000 Euro in den Ausbau von Gemeindestraßen. „Zur Beseitigung der Schäden bräuchten wir eigentlich eine Gelddruckmaschine“, so der Bürgermeister. „Fördermittel wären eine große Hilfe.“

Geringere Gewerbesteuer

Fortgesetzt werden soll auch die Dorferneuerung mit derzeit geplanten 430 000 Euro. Der dafür gebildete Ausschuss wird im Frühjahr Vorschläge erarbeiten. Der Finanzierungsbedarf zur Umsetzung der Investitionen des Haushaltes beträgt „nur“ rund 586 000 Euro (ohne Verwaltung). Das liege daran, dass die Förderung für die Erneuerung des Dorfparks erst in diesem Jahr erfolgen werde, so Block. Das mache zusammen mit dem Zuschuss für die Erstellung des Festplatzes alleine 900 000 Euro aus. In einem sehr wahrscheinlichen Nachtragshaushalt sei mit weiteren Investitionen zu rechnen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Bösel belief sich zum 31. Dezember 2017 einschließlich der kreditfinanzierten EWE-Beteiligung (2,2 Millionen Euro) auf 9,13 Millionen Euro. Ein Jahr später wird im Falle der Aufnahme der alten Kreditermächtigung aus dem Vorjahr mit einem Schuldenstand von 9,6 Millionen Euro gerechnet. Weil 2017 erneut keine Kredite aufgenommen wurden, hat sich die Gemeinde um weitere 431 000 Euro entschuldet. Auch für 2018 sind aktuell keine neuen Kredite geplant. 425 000 Euro an Schulden sollen getilgt werden.

Durch Sonder- und Einmaleffekte sei für 2018 eine Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen auf 3,3 Millionen Euro zu erwarten, führte Block aus. Die 5 Millionen Euro im Vorjahr stellten einen Rekord für die Gemeinde Bösel dar. Die Gesamtsteuereinnahmen/Abgaben belaufen sich 2018 auf 7,04 Millionen Euro. (Grundsteuer A: 210 000 Euro, B: 1 Million Euro).

Die Kreisumlage verringert sich trotz der Absenkung des Hebesatzes um nur zwei Punkte von 42 auf 40. Sechs hatten die Bürgermeister gefordert. Somit wird die Gemeinde Bösel nicht entlastet, „denn betraglich zahlen wir, wie im Vorjahr, rund 3,1 Millionen Euro, weil unsere Steuerkraft insgesamt gestiegen ist“, so Block. Es sei nicht gerecht, dass fleißige Gemeinden nicht belohnt würden.

Lob aus Fraktionen

Die CDU-Fraktion begrüßte den Haushalt 2018. „Mit dem ausgewiesenen Gesamtverlust von knapp 17 000 Euro kann man ohne Sorgen in das Jahr starten, nicht nur, weil es einen großen Gewinnvortrag aus den Vorjahren gibt, sondern weil sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder ein besseres Ergebnis im Haushaltsvollzug ergeben hat“, sagte CDU-Fraktionschef Ludger Beeken.

Bernd Roder, Fraktionsvorsitzender des Bündnis’ Bösel, lobte ebenfalls den Haushalt 2018, betonte jedoch, dass man sich eine Senkung der Kreisumlage um sechs Punkte gewünscht hätte. Er lobte die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Das sorge für mehr Lebensqualität, da z.B. nachts eine längere Beleuchtung möglich sei. Er wünsche sich jedoch noch mehr Querungshilfen.