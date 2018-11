Bösel Zwei Spaten und drei Ziegel, das sind die Symbole auf dem Wappen der Gemeinde Bösel. Wer genauer hinschaut, der sieht, dass die Spaten unterschiedlich sind. „Mit dem breiteren teilte man den Torf ein, mit dem langen schaufelte man die obere Schicht zur Seite“, weiß Gerhard Höffmann. Der Erste Vorsitzende des Heimatvereins Bösel kennt das Wappen nicht erst seit seiner Amtszeit als Bürgermeister Bösels von 1980 bis 2006.

Doch bei genauerem Hinschauen ist Höffmann nun etwas im Wappen aufgefallen, was so nicht ganz stimmt. „Der breitere Spaten hat so keinen Griff am oberen Ende“, das weiß der 76-Jährige, weil er selbst zehn Jahre, von 1965 bis 1974, im Torfabbau tätig war.

1969 wurde das Wappen offiziell für die Gemeinde Bösel beschlossen. In der ersten Chronik der Gemeinde aus dem Jahre 1976 wird beschrieben, wie dieses aussieht und warum: „Für die Farbgebung spricht, daß Gold und Rot sowohl die altmünsterschen wie auch die altoldenburgischen Farben sind.“

Die drei Ziegelsteine haben ebenfalls eine gemeindegeschichtliche Bedeutung: „Meierkord und Krusemeyer, das waren zwei große Ziegeleien in der Gemeinde“, erinnert sich Höffmann noch. Die Ziegelei Krusemeyer hatte bis Mitte 1950er Bestand, Meierkord schaffte es noch in die 60er. „Die Bedingungen waren optimal, wir haben viel Lehmboden in der Gemeinde, aus dem Ziegel entstehen konnten und auch viel Moor, aus dem man den Torf entnahm, um die Ziegel brennen zu können.“ Die frühesten Hinweise auf eine Ziegelei in Bösel reichen bis in das 15. Jahrhundert zurück.

Die Wirtschaft mit Ziegeln wurde so identifizierend für Bösel, dass sie sich heute noch in manchen Familiennamen niederschlägt. Von dem niederdeutschen Wort für Ziegel, „Tegel“, gibt es heute noch Namensträger. Die heißen dann Tegeler, oder Tegler.

Das Wappen ist ein Hoheitssymbol. 1988 hatte Höffmann die Idee, einen Wappenteller aus Kupfer zu entwerfen. Dieser wurde dann verliehen für besondere Leistungen in der Gemeinde und um „einfach mal etwas anderes zu überreichen als immer nur Urkunden“, sagt der Senior schmunzelnd. So überreichte Höffmann in seiner Amtszeit als Bürgermeister Hans Lamping als langjährigen Vorsitzenden des Sozialverbandes VdK im Ortsverband Bösel den Teller zum ersten Mal. „Immer nur drei Menschen gleichzeitig dürfen den großen Wappenteller besitzen“, erklärt Höffmann. Somit ist und bleibt er exklusiv.

Zurück zum Wappen: Ein Torfspaten scheint übrigens ein beliebtes Motiv auf Wappen zu sein. So ziert das Symbol für die Gemeinde Valermoor im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein zwei ebenfalls gekreuzte Torfspaten auf blauem Grund. Ein im Stiel durchgebrochener Spaten ist auf dem Wappen Itzstedt im Kreis Segeberg zu sehen, und auf dem der Gemeinde Hemdingen im Kreis Pinneberg sieht man schlanke Zeichnungen von Torfspaten und Torfstecher.