Bösel Das BiB-Event wird in diesem Jahr aus Termingründen entfallen. Das wurde auf der Generalversammlung des Bezirks Dorf-Mitte des Heimatvereins Bösel im Heimathuus nun mitgeteilt.

Petra Oltmann bleibt erste Vorsitzende des Bezirks. Einstimmig wurde sie bei den Teilvorstandswahlen wiedergewählt. Zur Wahl stand auch der Posten des Schriftführers. Rosa Wöste, die viele Jahre dieses Amt ausübte, stand nicht wieder zur Verfügung. Hier konnte kein Nachfolger gefunden werden, so dass der Posten erst einmal vakant bleibt. Weiter gehören Birgit Ziemba als zweite Vorsitzende und Hermann Lamarre als Kassenwart dem Vorstand an.

Zuvor zog Oltmann Jahresbilanz. Auf dem Spielplatz Südwührde an der Lessingstraße wurde ein Klettergerüst aufgestellt. Eine Fahrradtour führte nach Friesoythe, wo ein metallverarbeitender Betrieb besichtigt wurde. Zum Abschluss sorgten Franz Rielmann und Matthias Preuth für leckere Grillspezialitäten.

Der Bezirk Dorf-Mitte hatte im Oktober den Volkswandertag ausgerichtet. Start und Ziel war die Schützenhalle. Oltmann bedankte sich bei allen Helfern. Über 200 Wanderer gingen bei sonnigem Wetter an den Start und wurden mit Urkunden für ihre Teilnahme belohnt. Weiter hat der Bezirk an den Veranstaltungen des Hauptvereins teilgenommen.

Für dieses Jahr ist ein Spielplatzfest auf dem Spielplatz Südwührde geplant. Dafür wurde ein Festausschuss gebildet, der zu gegebener Zeit Näheres bekanntgeben wird. Für diesen Spielplatz ist auch die Anschaffung einer Sitzbank mit Tisch und Tafel geplant. Eine Winterwanderung ist für den 9. Februar geplant.

Der Umwelttag soll im Bezirk auf Freitag, 15. März, 17.30 Uhr, vorgezogen werden. Am 28. Mai ist die Bittprozession im Bezirk Westerloh. Eine Fahrradtour hat der Bezirk am 18. August geplant. Den Volkswandertag richtet am 6. Oktober der Bezirk Nord aus.