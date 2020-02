Bösel Nach dem Motto „Never change a winning team“ geht es beim Böseler Handels- und Gewerbeverein (HGV) weiter. Gleiche Gesichter und ein ähnliches Programm – so sieht die Zukunft beim HGV aus. Einstimmige Beschlüsse während der Generalversammlung im Saal Bley bestätigten Dietmar Frye als Vorsitzenden und Dennis Schröder als Kassenwart des 93-köpfigen Zusammenschlusses der Selbstständigen. Kassenprüfer bleiben Gerd Tholen und Thomas Hülskamp.

Der Böseler HGV hat erkannt, dass der gravierende Fachkräftemangel zum Handeln zwingt. In Bewegung brachte der Böseler HGV deshalb gerade mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler während der vierten Ausbildungsbörse in der BiB-Arena. Die erwies sich als ideale Kulisse, denn sie bot ein kompaktes Beieinander, hieß es. Von Firmen und Schulen gibt es bereits wieder Zusagen für die nächste Börse, sagte Frye in seinem Jahresbericht. Federführend hatte Matthias Schöning die Organisation in den Händen.

Das vergangene Jahr sei „ruhig, aber erfolgreich“ gewesen, erklärte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Erfolgreich in 2019 war wieder die Ostereieraktion, ein „Selbstläufer“, sagte Frye. 4800 Ostereier hatten den Besitzer gewechselt.

Hochzufrieden ist der HGV auch mit dem Euro-Sponsoren-Paket, an dem sich 35 Firmen beteiligten. Frye: „Neun Wochen lang waren wir da werbewirksam“. 1000 Euro gingen an EURO-Verein. Trotz des ungünstigen Wetters war auch beim Weihnachtsmarkt im „Pallert“ – der erneut mit mit der Gemeinde organisiert worden war – wieder kein Durchkommen. Die HGV-Gutscheine sind nach wie vor ein Knüller, eine „Währung für Geschenke aller Art“: Die wurden seit 2017 für 21 000 Euro verkauft, 22 Firmen sind dabei.

Zwei verkaufsoffene Samstage lockten wieder zahlreiche Kunden an, der Einzelhandel sei zufrieden gewesen, so Frye. Das bewährte Konzept wollen die Mitglieder auch in diesem Jahr wieder auflegen. Am 8. März heißt es wieder „Blütenzauber“ im Dorf, die Geschäfte sind geöffnet. Das gleiche gilt für den 6. September, wenn die Euro-Musiktage eröffnet werden. Und natürlich soll es wieder die Ostereieraktion geben (6. bis 11. April).

Ein Groß-Ereignis steht dem Ort und dem HGV am 7. Juni ins Haus: Das BiB-Event soll in diesem Jahr erstmals im Dorfpark aufgezogen werden. Gemeindejugendring und der HGV ziehen da an einem Strang. Den Abschluss soll der Weihnachtsmarkt vom 5. Und 6. Dezember bilden. In diesem Jahr möchte der HGV für seine Mitglieder einen Newsletter einrichten, der per E-Mail verschickt werden soll. Neu sind auch die Firmenbesuche, die man Betrieben abstatten möchte, um sich kennenzulernen.

Frye verabschiedete Susanne Barsties aus dem erweiterten Vorstand mit einem Blumenstrauß. Sie hatte maßgeblich bei der Entwicklung des BiB-Events der vergangenen Jahre mitgewirkt.

Bürgermeister Hermann Block nahm die Gelegenheit wahr, sich bei den Firmen zu bedanken, die spontan mithalfen, mit der Gemeinde ein Gebäude für einen neu gewonnenen Allgemeinmediziner herzurichten. Am Kirchplatz (gegenüber der Pfarrkirche) wird der Diplom-Mediziner Frank-Peter Zimmermann aus Friesoythe ab März für zunächst zwei Tage in der Woche praktizieren. Der Ärztemangel in Bösel sei eine Aufgabe, der sich die Gemeinde stellen müsse, er sei „eine große Baustelle“, sagte Block zu den HGV-Mitgliedern.