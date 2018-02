Bösel Der Böseler Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus einstimmig grünes Licht für den Beginn der „Vorbereitenden Untersuchungen“ zur angestrebten Ortskernsanierung gegeben. Damit ist das förmliche Verfahren der Sanierung eingeleitet worden. Das Untersuchungsgebiet „Ortskern“ umfasst den Bereich der Bahnhofstraße inklusive der beidseitigen Nebenstraßen sowie das Umfeld der Straße Am Kirchplatz.

Der Ortskern sei in seiner grundlegenden Form gefährdet aufgrund von Substanzmängeln an einer erheblichen Anzahl von Gebäuden, einer ungenügenden Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität von Straßen, Wegen und Plätzen sowie einer hemmenden Binnenentwicklung durch bestehende bzw. ehemals gewerblich genutzte Gebäude, hieß es in den vorgetragenen Ausführungen von Christoph Burtz, Fachbereichsleiter Bürgerservice und Infrastruktur. Die Einwohner werden in das Konzept der Sanierungsmaßnahme eingebunden und können aktiv mitwirken, hieß es weiter. Der Ortskern sei eine große Baustelle, die nun einfach mal dran sei, betonte Ratsmitglied Hubert Bünger von der CDU-Fraktion.

Die Gemeinde hat die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG (DSK GmbH) aus Bremen beauftragt, für das Gebiet „Ortskern“ die „Vorbereitende Untersuchungen“ (Paragraf 141, Baugesetzbuch) durchzuführen. Die „Vorbereitenden Untersuchungen“ sind Voraussetzung für eine Aufnahme in die Programmkomponente „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ des Städtebauförderungsprogramms des Landes Niedersachsen. Das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ unterstützt Kommunen bei der Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste wie beispielsweise gewerblichen Leerstand bedroht oder bereits betroffen sind. Gesamtmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung dieser Versorgungsbereiche als Standorte für Wirtschaft, Kultur, Wohnen, Arbeiten und Leben werden unterstützt.

Mit den „Vorbereitenden Untersuchungen“ werde eine Beurteilungsgrundlage in Form eines Gutachtens über die Notwendigkeit einer städtebaulichen Sanierung, über die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele für den Ortskern Bösel geschaffen.

Zu einer Informationsveranstaltung zur Ortskernsanierung lädt die Gemeinde Bösel alle Einwohner für Dienstag, 13. Februar, um 18.30 Uhr in die Gaststätte Bley, Industriestraße 25-27 in Bösel ein. Dort wird die DSK GmbH über erste Ergebnisse der „Vorbereitenden Untersuchungen“ und die Möglichkeiten des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ berichten.