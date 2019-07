Bösel Das Wetter glich sich in keiner Weise: Vor 80 Jahren gab es in Bremen gerade 14,3 Grad und es regnete. Viel anders dürfte das Wetter in Bösel nicht gewesen sein. Dagegen kratzte das Thermometer am Donnerstagnachmittag in Bösel an der 40-Grad-Marke. Die Gemeinde hatte zur Ehrung der 80-Jährigen der Gemeinde ins Heimathaus eingeladen – in die klimatisierten Räume des 1884 errichteten Heimathauses, genauer gesagt.

Altersjubilare 40 Männer und Frauen aus Bösel werden oder wurden 80 Jahre alt in diesem Jahr. 35 Einwohner der Gemeinde feiern ihren 85. Geburtstag. Elf Einwohner werden oder wurden 90 Jahre alt, drei wurden 95 Jahre, zwei 96 Jahre und ein Einwohner feiert seinen 97. Geburtstag. Johanne Emken aus Petersdorf steht im September ihr 99. Geburtstag ins Haus: Sie ist die älteste Einwohnerin der Gemeinde. Goldene Hochzeit (50 Jahre) feiern in diesem Jahr 13 Paare, Diamantene Hochzeit (60 Jahre) feiern sechs Paare und Eiserne Hochzeit (65 Jahre) zwei Paare.

40 Männer und Frauen, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert haben oder noch feiern werden, waren eingeladen. 25 davon waren der Einladung zur Feierstunde gefolgt.

Bürgermeister Hermann Block gratulierte ihnen auch im Namen der Gemeinde, des Caritasausschusses der Seniorengemeinschaft sowie der Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde. Ein Wortgottesdienst stand zu Beginn der Veranstaltung.

Bürgermeister Block blickte in die Geschichte der vor 80 Jahren geborenen Böseler, erinnerte an die Zeit vor 80 Jahren, als sich der Zweite Weltkrieg ankündigte und unbeschreibliches Leid in die Welt brachte und auch den Jubilaren eine schwere Kindheit bescherte. Trümmerfrauen, Währungsreform, dann Wirtschaftswunder – diese Schlagworte begleiteten Kinder- und Jugendzeiten der Jubilare.

Bösel zählte vor 80 Jahren knapp 450 Haushalte und gehörte seit sechs Jahren zur Gemeinde Altenoythe. Beide Gemeinden für sich waren nicht leistungsfähig genug, lautete seinerzeit die Begründung, warum Bösel seine Selbstständigkeit opfern musste.

Wieder selbstständig wurde Bösel am 1. April 1948. Seither habe sich Bösel stark verändert. Das Erscheinungsbild der Gemeinde werde sich im Wandel der Zeit weiter verändern, sagte Block und verwies auf die Dorferneuerung und die Städtebauförderung. Der Neubau des Pfarrheims, der geplante Kreisverkehr bei der Kirche, die Neugestaltung der Ortsdurchfahrten in Petersdorf und „hoffentlich auch in Bösel“ (Block) seien „ortsbildprägende Erneuerungen, die Millionen kosten werden, aber notwendig sind, um die Gemeinde zukunftsfähig zu machen“. Auch den Neubau einer Kindertagesstätte, das Baugebiet Südlich der Jägerstraße sowie die Ausweisung neuer Gewerbegebiete sprach Block an. Diese Veränderungen will er bei einer Seniorenfahrt am 17. Oktober näher erläutern.