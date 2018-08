Bösel Diese Nachricht werden die Anwohner des Südkamper Rings mit Freude vernehmen: Die Zufahrt zum möglichen neuen Gewerbegebiet Südkamper Ring wird über die Verlängerung der Franz-Meyer-Straße geschehen. Die Gemeinde Bösel hat sich mit fm Büromöbel über den Zukauf der nötigen Grundstücksfläche geeinigt. Der Rat genehmigte den Kauf am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung. Insgesamt hat die Gemeinde eine Fläche von elf Metern Breite und einer Gesamtgröße von rund 2000 Quadratmetern hinzugekauft. Anwohner hatten befürchtet, künftig jede Menge Lkw-Verkehr direkt vor ihrer Haustür am Südkamper Ring zu haben.

fm Büromöbel habe von Beginn an ein offenes Ohr für das Anliegen der Gemeinde gehabt, betont Bürgermeister Hermann Block. Die bewährte gute Zusammenarbeit solle auch trotz des Eigentümerwechsels weiter fortgesetzt werden. Die Erschließung über die Verlängerung der Franz-Meyer-Straße – sie wird vermutlich etwas verschwenkt – soll in die Abwägung der Stellungnahmen zum neuen Gewerbegebiet einfließen. Für die Gemeinde die „optimale Lösung“, betonte Verwaltungschef Block, der eine Erschließung über die K 300 schon im Vorfeld skeptisch beurteilt hatte. Geändert werden muss dafür jedoch der Bebauungsplan Nr. 44 („Erweiterung Gewerbegebiet Glaßdorfer Straße“). Das soll im vereinfachten Verfahren geschehen, betonte Block.

Der bestehende gewerbliche Ansatz nördlich der Straße Südkamper Ring soll nach Westen bis zur Thüler Straße (K 300) erweitert werden. Das Gewerbegebiet Glaßdorfer Straße soll so erweitert werden. Im Norden des rund 7,5 Hektar großen Geländes sind Geschosshöhen auf zehn Meter beschränkt, im Süden dürfen sie bis 15 Meter hoch werden.

Die frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligungen für die Bauleitplanung im Gewerbegebiet Südkamper Ring und Südlich der Jägerstraße sind abgeschlossen. Derzeit werden aufgrund der Stellungnahmen die Abwägungsempfehlungen erarbeitet. Im Planungsausschuss am 15. Oktober und im Gemeinderat am 24. Oktober werden diese Punkte behandelt, so die Verwaltung.

In öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig die verlängerten Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung beschlossen: Die Laternen leuchten von montags bis freitags bis Mitternacht, am Wochenende bis 2 Uhr. Während der Sommerzeit vom 15. Mai bis 1. August bleiben die Laternen ausgeschaltet.

Ebenfalls einstimmig verabschiedet wurden die Verkaufs- und Vergabebedingungen für das Baugebiet „Petersdorf, Südlich der Kampstraße“. CDU-Ratsherr Ludger Beeken betonte: „Wir sorgen mit weitsichtiger Politik dafür, Petersdorf am Leben zu erhalten.“

Mit der Höhe der Familienförderung – 3000 Euro € für das erste Kind, 4000 € für das zweite und 5000 Euro für das dritte Kind – liege man kreisweit mit vorne. Die Quadratmeterpreise liegen zwischen 46 und 49 Euro, Mietgrundstücke kosten fünf Euro mehr.