Bösel 18 bis 20 Wohnbaugrundstücke will die Gemeinde Bösel westlich des Flachsweges auf den Weg bringen. Die Fläche ist zwar noch nicht im Besitz der Kommune, die Eigentümerin habe allerdings Verkaufsbereitschaft signalisiert. Die Verhandlungen sollen bis zum endgültigen politischen Entschluss abgeschlossen.

Dort „müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, betonte Bürgermeister Block. Denn es bestehe der Verdacht auf Kampfmittel. Beim Ausbau des Flachswegs 2015 waren Arbeiter auf Handgranaten und Munitionsreste gestoßen, was einen Baustopp zur Folge hatte. Die Geruchsemissionen in dem Bereich seien „abwägbar“, so Block.

Um noch das vereinfachte Verfahren der Bauleitplanung – ohne zweifache Auslegung – in Anspruch nehmen zu können, hat Bösels Fachausschuss kürzlich einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Westlich Flachsweg“ auf den Weg gebracht.

Die Abgrenzung des Sanierungsgebiets Ortskern Bösel für die Städtebauförderung wurde ebenfalls besprochen und hatte zuletzt politisch für einige Diskussionen gesorgt. Zum einen hatte ein Anwohner an der Bahnhofstraße gefordert, aus dem Gebiet ausgeschlossen zu werden, weil sein Grundstück nicht über die Bahnhofstraße erschlossen würde. Zum anderen war aufgefallen, dass auch das Grundstück Bahnhofstraße 40 bislang nicht Teil des Sanierungsgebietes ist.

Denn entscheidend für die Zuordnung einzelner Grundstücke zum Sanierungsgebiet ist nicht, ob auf den Grundstücken städtebauliche Missstände bestehen. Es können auch Grundstücke einbezogen werden, die unmittelbar im Einflussbereich städtebaulicher Missstände liegen. Und das erkennen die Planer bei der Bahnhofstraße 40. Daher entschied der Planungsausschuss nun, beide Grundstücke in das Sanierungsgebiet aufzunehmen beziehungsweise nicht herauszunehmen. Der Zuwendungsbescheid der N-Bank über eine Million Euro liegt mittlerweile vor, so Bürgermeister Hermann Block. Inklusive zusätzlicher 500 000 Euro durch die Gemeinde stehen 1,5 Millionen Euro für die Städtebausanierung zur Verfügung.

In den Gewerbegebieten Glaßdorfer Straße und Petersdorf hat der Landkreis Cloppenburg nun „Geschlossene Ortschaften“ angeordnet, teilte Bauamtsleiter Christoph Burtz mit. Im Bereich Glaßdorfer Straße gilt somit Tempo 50 für die Franz-Meyer-Straße und den Südkamper Ring. Die Anwohner hatten sich für Tempo 30 starkgemacht, seien aber „glücklich über die geschlossene Ortschaft“, so Burtz. In Petersdorf gilt Tempo 50 nun für die Daimlerstraße und für einen Teil der Baumstraße.