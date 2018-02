Bösel Die Gemeinde Bösel will der Ortsmitte ein neues Gesicht geben. Unter anderem mit Kreisel, mehr Parkplätzen, Radab­stellflächen, Grünflächen – und barrierefrei. Dazu kommen noch Sanierungen von Gebäuden von Privat- und Geschäftsleuten. Das alles soll ab 2019 im Rahmen der Sanierungsmaßnahme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ geschehen. Das Untersuchungsgebiet „Ortskern“ umfasst den Bereich der Bahnhofstraße inklusive der beidseitigen Nebenstraßen sowie das Umfeld der Straße „Am Kirchplatz“. Auf einer Einwohnerversammlung am Dienstagabend im Saal Bley informierte die Gemeinde Bösel die Bürger über die Sanierungsziele und über die ersten Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen, die die DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) und die Plan-Werk-Stadt, beide aus Bremen, durchgeführt haben.

„Die Mitwirkung und Einbindung der lokalen Einwohnerschaft an den Sanierungsmaßnahmen ist außerordentlich wichtig und ist unser ausdrücklicher Wunsch“, erklärte Bürgermeister Hermann Block. Es gehe um Gesamtmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Versorgungsbereichen als Standorte für Wirtschaft, Kultur, Wohnen, Arbeiten und Leben. „Es geht im Wesentlichen darum, Missstände in der Ortslage aufzudecken. Wir möchten dazu natürlich auch Anregungen aus der Bevölkerung bekommen“, forderte Bösels Bürgermeister die rund 100 Besucher auf, sich im Rathaus zu melden. Unter anderem ging es um Rechte und Pflichten im Sanierungsgebiet.

„Durch die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm ,Aktive Stadt- und Ortsteilzentren’ kann es bis zu 50 Prozent an Zuschüssen geben“, so Block. Aber die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet werden nachträglich auch zur Kasse gebeten. Darauf verwies Bürgermeister Block. Mit Ausgleichszahlungen müssen sich die Eigentümer finanziell an der Aufwertung ihrer Grundstückswerte beteiligen. „Der Wert der Grundstücke steigt mit der Attraktivität der Ortes. Die Eigentümer haben ausschließlich für die durch die Sanierung verursachten Bodenwertsteigerungen ihrer Grundstücke einen entsprechenden Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen. Im Gegenzug entfallen Erschließungsbeiträge“, so Block.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg wird alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes unter die Lupe nehmen und die Bodenrichtwerte aktualisieren. Auf die Grundstückseigentümer kommen unterschiedliche Ausgleichsbeträge zu, und zwar unabhängig davon, ob sie ihr eigenes Grundstück saniert haben oder ob sie Fördermittel erhalten haben.

Die Ortskernsanierung berge große Chancen, Bösel nach vorne zu bringen. Das Zentrum ist das Herz der Stadt und das müsse wie bei einem Menschen schlagen, so Block. Durch die Sanierung werde die Attraktivität von Handel und Gewerbe gestärkt. Nur gemeinsam könne die Kosmetikoperation im Ortskern gelingen.