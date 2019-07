Bösel „Endlich werden Infrastrukturanstrengungen deutlicher belohnt“, meint Bösels Bürgermeister Hermann Block (CDU) angesichts des zum nächsten Jahr wegfallenden Soli für die Kommunen.

Die Kämmerer streichen sich nämlich das nächste Jahr dick an. Dann fällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage weg, die die Kommunen in den alten Bundesländern besonders seit 1995 trifft. Es geht um 3,5 Milliarden Euro. Damit wurden sie an den Lasten des Finanzausgleichs beteiligt, die mit der Einbeziehung der neuen Länder verbunden waren. 30 Jahre nach der Einheit startet 2020 ein neues System. Die Gewerbesteuerumlage sinkt deutlich, die einheitsbedingte Erhöhung muss nicht mehr bezahlt werden. Es geht um einen Aufschlag von 5,5 Prozent auf die zu zahlende Einkommensteuer.

Die Gewerbesteuerumlage zahlen alle Kommunen seit 50 Jahren. Die Umlage wurde aber wegen des Fonds „Deutsche Einheit“ 1991 leicht und dann noch einmal deutlich 1995 wegen der „Erblasten“ der Einheit erhöht. Der kleinere Zuschlag fiel 2019, der größere Brocken fällt 2020 weg.

Für die Kommunen im Kreis Cloppenburg bedeutet das – hochgerechnet nach den Gewerbesteuereinnahmen im ersten Quartal 2019 – eine deutliche Entlastung. 2018 waren rund 19,2 Millionen Euro an Gewerbesteuerumlage fällig, 2019 sind das 17,4 Millionen – und 2020 nur noch rund neun Millionen Euro. Je höher die Gewerbesteuereinnahmen, desto höher die Entlastung.

Friesoythe gewinnt rund 700 000 Euro, Garrel noch gut 400 000 Euro, wenn die geringe Gewerbesteuereinnahme im ersten Quartal 2019 als Grundlage dient. Bösel hätte rund 370 000 Euro mehr zur Verfügung.

„Ich halte viel von Solidarität, aber sie muss halt manchmal auch ihre Grenzen haben“, meint Block. Dann nämlich, wenn daraus ein Nachteil wird. „Endlich bleibt etwas mehr von der Gewerbesteuer übrig.“

Rund 400 000 Euro sind es auch in Barßel. Sollten sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen des ersten Quartals fortsetzen, könnte in Barßel die Gewerbesteuer statt um 1,4 Millionen jetzt „nur“ noch um 750 000 Euro gekürzt werden – also ein noch größerer Vorteil des Wegfalls des kommunalen Soli.

Je höher die Gewerbesteuer, desto höher auch die Kreisumlage. Auf der anderen Seite sinken dann aber die Schlüsselzuweisungen. „Dabei müssten doch eigentlich die Infrastrukturanstrengungen mehr belohnt werden“, fordert Block. Ausgaben für den Erwerb von Gewerbegebieten und deren Erschließung würden wachsen, dementsprechend müsse auch die Kommune davon profitieren, die sich bemühe. „Jetzt bleibt mehr übrig, aber immer noch nicht genug.“