Bösel Die Gemeinde Bösel wächst weiter. Das ist nicht nur an den zahlreichen Häusern zu sehen, die in den Baugebieten in Bösel oder in Petersdorf aus dem Boden schießen. Auch ganz nüchterne Zahlen belegen das Wachstum. Nach Daten des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik hat die Gemeinde die 8000-Einwohner-Grenze längst überschritten. Bösel zählt demnach 8216 Einwohner, 4231 davon Männer, 3985 Frauen (Stichtag: 30. September 2019)

Wie hat sich die Gemeinde entwickelt ?

Interessant ist dabei vor allem die unterschiedliche Dynamik, mit der Bösel größer wird. 1973 hatte die Gemeinde die 5000-Einwohner-Grenze übersprungen. Bis 1987 – also 13 Jahre – sollte es dauern, bis es mehr als 5500 waren. Vier Jahre später, 1991, waren es allerdings dann schon mehr als 6000 Einwohner, weitere drei Jahre später wurde der nächste 500er-Schritt vollzogen. 1998 zählte Bösel 7008 Einwohner.

Erst 2005 überschritt dann die Gemeinde die Grenze von 7500 Einwohnern und benötigte bis 2019 für den Sprung auf über 8000.

Für den Sprung von rund 5000 auf 6000 Einwohner benötigte Bösel damit 18 Jahre, für den nächsten „Tausender“-Schritt aber nur noch sieben Jahre. Um von rund 7000 auf mehr als 8000 Einwohner zu kommen, brauchte es sogar 20 Jahre. Eine Ursache für diese Entwicklung ist sicherlich die Ausweisung von Bauland: Bauplätze waren für viele Jahre in Bösel Mangelware. Das ändert sich seit einigen Jahren.

Einen kräftigen Bevölkerungszuwachs hatte die Gemeinde von 2016 auf 2017 mit einem Zuwachs 237 gemacht. Einen größeren Sprung gab es lediglich von 1993 auf 1994 (249).

Welche Zahlen führt das Einwohnermeldeamt ?

Die Gemeinde hat andere Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt. Das hat vor allem methodische Gründe. Die Zahlen des Landesamtes wurden durch die Volkszählung 2011 neu ermittelt und werden seither fortgeschrieben. Die Zahlen der Gemeinde haben den Zensus nicht berücksichtigt.

Das Meldeamt führt insgesamt 8524 Einwohner in Bösel. 6,63 Prozent der Bevölkerung liegen in der Altersgruppe 0 bis 5 Jahre, 13,13 Prozent sind im Alter von sechs bis 17 Jahren, 18 Prozent von 18 bis 30. Die größte Bevölkerungsgruppe mit fast 44 Prozent ist zwischen 31 und 60 Jahre alt. Rund 18 Prozent sind 61 Jahre oder älter.

Mit fast 5000 sind die meisten Einwohner katholisch, 1462 sind evangelisch. 3531 sind ledig, 4037 sind verheiratet. 354 Böseler sind demnach geschieden.