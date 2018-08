Bösel Die Hitze in den zurückliegenden Wochen hat den Straßen, die auf moorigem Untergrund stehen, nicht gut getan. Im Landkreis Ammerland waren Straßen nach der lang anhaltenden Trockenheit gesperrt worden – so etwa die Wildenlohslilnie in der Gemeinde Bad Zwischenahn. Grund dafür: Das Moor unter den Fahrbahnen trockne aus und sacke unter dem Gewicht der Straßen ab.

Auch im Bereich des Vehnemoors meldeten Böseler einen verschlechterten Zustand der Gemeindestraßen, bestes Beispiel: die Korsorsstraße. Stellenweise sind auf dem Gebiet der Gemeinde Bösel nur 30 km/h erlaubt. Die Gefahr, dort schneller zu fahren, besteht wohl nur bei den Autofahrern, die nicht viel Wert auf ihr Fahrzeug legen oder das Achterbahn-Gefühl in ihrem Wagen suchen.

Dass die Straße in einem schlechten Zustand ist, hat die Gemeinde Bösel längst erkannt. Sie möchte die schlimmsten Stellen noch vor dem Wintereinbruch ausbessern. In diesem Jahr sind zunächst 40 000 Euro für notwendigste Unterhaltungsarbeiten im Haushalt der Gemeinde Bösel eingestellt. Im beschränkten Ausschreibungsverfahren waren mehrere Firmen aufgefordert worden, Angebote über die Reparaturarbeiten auf der Korsorsstraße abzugeben. Angebote konnten die Firmen ab dem 21. Juli einreichen. Im Anschluss wurden die Angebote geprüft und der Auftrag vergeben. Starten sollen die Ausbesserungsarbeiten Anfang September, sagte Bauamtsleiter Christoph Burtz auf NWZ-Nachfrage. Die Schadstellen werden mit Asphalt ausgebessert.

Ob es aktuell aber wegen der langanhaltenden Trockenheit zu einer weiteren Verschlechterung des Straßenzustands gekommen sei, vermochte der Bauamtsleiter nicht zu beurteilen. Bei ihm jedenfalls seien aktuell keine Beschwerden eingegangen.

An einer großen Lösung arbeitet das Bauamt der Gemeinde weiterhin: In den nächsten acht bis zehn Jahren soll die rund zehn Kilometer lange Straße auch mit Fördermitteln grundlegend saniert werden, betonte Bauamtsleiter Burtz. Und zwar so, dass man zunächst Ruhe habe.

Allerdings wird die Erneuerung ein Millionenprojekt werden. Um diese Ausgaben auch stemmen zu können, wäre die Unterteilung in einzelne Bauabschnitte denkbar, informierte die Gemeindeverwaltung. Dann soll endlich ein Deckel auf das „Fass ohne Boden“, als das Kommunalpolitiker die Korsorsstraße schon vor 20 Jahren bezeichnet hatten, gesetzt werden.

