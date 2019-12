Bösel Trotz immer wieder einsetzenden Regenwetters haben sich die Besucher des 30. Böseler Weihnachtsmarktes ihr Vergnügen nicht vermiesen lassen. Sie kamen am vergangenen Wochenende zu hunderten auf den Markt und genossen zwischen liebevoll dekorierten Holzbuden im „Pallert“ beim Heimathaus den Duft von Glühwein, Lebkuchen sowie gebrannten Mandeln.

Beim Bummel durch die prächtig gestaltete Weihnachtswelt konnte zudem einiges entdeckt und verköstigt werden: Es gab unter anderem viel Kulinarisches, weihnachtliche Dekorationsartikeln, Schnitzereien, faire Produkte vom Welt-Laden, Spielwaren aus Holz und Stoff, Kunsthandwerk sowie Neujahrskuchen von den Montags-Strickdamen. Und natürlich durften Glühwein und weihnachtliche Leckereien wie gebrannte Mandeln nicht fehlen.

Bösels Bürgermeister Hermann Block hatte den Markt am Samstagabend gemeinsam mit dem HGV-Vorsitzenden Dietmar Frye offiziell eröffnet. Ein Kinderchor der St.-Martin-Schule unter der Leitung von Bettina Theilmann hatte den Auftakt mit Weihnachtsliedern begleitet.

Am Sonntag hatte der Markt dann bereits um 14 Uhr seine Pforten geöffnet. Nur wenige Minuten mussten die Kinder danach auf den Nikolaus warten, der mit Knecht Ruprecht und seinen Engelchen erschienen war. Ein Ensemble des Niedersachsen Sound-Orchesters spielte „Nikolaus kommt in unser Haus“, als der heilige Mann an jedes Kind eine Tüte mit Süßigkeiten verteilte.

Besonders am Sonntagnachmittag war es dann voll: Besucherströme zogen zum Wohlgefallen des Marktmeisters Josef Runden bis zum Abend hin über den Markt und an die Stände.

Erneut waren es besonders die Böseler und Petersdorfer Vereine gewesen, die sich große Mühe gemacht hatten, sich als Marktanbieter zu präsentieren. Nicht kalt wurde auch das Brotbackhaus, in dem die Landfrauen mit ihrer Back-Crew reichlich Brote hergestellt hatten.