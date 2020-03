54 Jahren Sammeln Aus Leidenschaft: Cloppenburger schließen Online-Shop zum Ende des Monats

Cloppenburg Von Briefmarken und Münzen über Bücher bis hin zu Ansichtskarten aus Cloppenburg und Umgebung: Die beiden Cloppenburger Margit und Günter Kneifel sind Sammler mit Leib und Seele. Doch damit ist Ende März Schluss. Nach mehr als 54 Jahren hört das Ehepaar auf. „Wir sind froh, wenn auch mal Schluss ist. Die Bücher und Zeitschriften stapeln sich bei uns zuhause mittlerweile“, sagt die 76-jährige Margit Kneifel.

Für die gelernte Fotografin endet eine lange Geschichte, die 1966 in der Innenstadt an der Ecke Mühlenstraße/Osterstraße begann. Damals hatte sie ein kleines Briefmarkengeschäft, das elf Jahre später wieder schloss. „Wir bekamen unser drittes Kind, da hatte ich andere Aufgaben“, berichtet die Sammlerin. 1990 kam die erneute Eröffnung. Dieses Mal unter dem Namen Sammlerpoint in der Osterstraße. 1995 zogen sie dann in die Mühlenstraße. Auch Günter Kneifel stieg mit ein. Außerdem ließen die Kneifels die Marke Sammlerpoint 1999 patentieren.

Zu den Briefmarken kamen Münzen und antiquarische Bücher hinzu. Nach und nach erweiterte sich das Sortiment auf Comics, Telefonkarten, Ansichtskarten, Überraschungsei-Figuren, Magic-Karten, historische Rechnungen, gerahmte Bilder historischer Cloppenburger Ansichtskarten, Rollenspiel-Artikel und vieles mehr. „Einige Sachen waren vier bis fünf Jahre im Trend. Danach kaufte sie keiner mehr“, sagt der 77-jährige Elektromeister Günter Kneifel.

Über aktuelle Trends werden die Kneifels von ihren drei Kindern informiert. Des Weiteren unterstützen die Kinder ihre Eltern bei der Buchführung sowie beim Internet-Auftritt. Seit 2006 läuft alles nur noch online. Das Geschäft an der Mühlenstraße gibt es nicht mehr. Der Mietvertrag sei nicht mehr angemessen gewesen. „Ich vermisse die täglichen Gespräche in dem Laden. Man kannte die Kunden ja mittlerweile“, sehnt sich Margit Kneifel nach alten Zeiten.

Besonders in Erinnerung ist ihnen der Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde geblieben. Mit den Jungen und Mädchen der Cloppenburger Briefmarkenjugend, die es von Anfang der 80er bis 1995 gab, dekorierten die Kneifels einen VW-Käfer mit circa 15 000 Briefmarken. „Wir haben die Briefmarken mit Bootslack aufgetragen. Wir konnten bis nach Leipzig fahren, ohne dass sich auch nur eine Briefmarke löste“, erinnert sich Günter Kneifel und lacht.

Neben dem Geschäft haben die Kneifels auch zwei Bücher über die Cloppenburger Heimatgeschichte geschrieben. Außerdem ist das Ehepaar seit mehr als 20 Jahren monatlich auf dem Hobbymarkt. Restbestände an Büchern und Münz-Zubehör stehen aktuell zum Verkauf. „Wenigstens haben wir danach mehr Platz zuhause und etwas mehr Ruhe. Dann haben meine eigenen Sammlungen einen guten Platz“, sagt Günter Kneifel.

Mehr Infos: www.sammlerpoint.de/