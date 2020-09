775 000 Euro für Buslinie nach Vechta

Cloppenburg Zwischen dem Bahnhof in Cloppenburg und dem Bahnhof in Vechta sollen künftig Busse verkehren. Darüber haben sich die Landkreise Cloppenburg und Vechta verständigt. Eingerichtet werden soll eine landesbedeutsame Buslinie: Als solche muss sie stündlich (montags bis sonntags zwischen 5 und 23 Uhr) verkehren, eine direkte und schnelle Linienführung (ohne viele Haltestellen) mit qualitativ hochwertigen Bussen (Klimaanlagen, Niederflureinstieg, W-Lan) gewährleisten. Zudem sollen die Umstiege in Züge oder in eine weitere Busanbindung in Richtung Diepholz sichergestellt werden.

Die Frage der Kosten allerdings beschäftigte den Verkehrsausschuss am Donnerstagabend: Denn nach Auskunft von Kreisrat Neidhard Varnhorn rechnet die Verwaltung mit Gesamtkosten von rund 775 000 Euro für beide Landkreise pro Jahr. Nach Abzug von Fördermitteln in Höhe von rund 361 000 Euro – die würden allerdings nur für fünf Jahren fließen – blieben für den Kreis Cloppenburg 260 000 Euro (Anteil an den Fahrplankilometern) übrig. Davon wiederum müssten aber noch die Fahrtgelder abgezogen werden.

Die CDU-Fraktion hält die grundsätzliche Einrichtung für gut, scheut aber mögliche hohe Kosten und würde gerne eine kürzere Zeit erproben anstelle einer Konzessionsvergabe über zehn Jahre. Vor diesem Hintergrund soll die Verwaltung die Buslinie weiter planen, Ausschreibungen sollen aber noch nicht erfolgen. Statt auf die Bremse zu treten, müsse hier Gas gegeben werden, kritisierte Fabian Wesselmann (Grüne) diese CDU-Mehrheits-Entscheidung. „Wir treten nicht auf die Bremse, wir wollen Kosten und die mögliche Nachfrage eruieren“, entgegnete Bernhard Hackstedt (CDU). Parteikollege Herbert Holthaus sagte: „Wir brauchen genaue Zahlen.“